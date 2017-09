Cô gái bị cắt tóc, lột quần áo, xé toang nội y giữa đường

Cô gái bị đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng (ảnh cắt từ clip)

Ngày 4.9, ông Nguyễn Minh Thiết, Trưởng Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Công an huyện Bình Xuyên đang điều tra làm rõ vụ đáng ghen nữ công nhân tên K. tại địa bàn xã gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị một nam thanh niên cùng 3 người phụ nữ khống chế đánh ghen trước mặt nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên giữ tay cô gái trẻ đang trong tình trạng không mặc quần, 2 người phụ nữ chia nhau giữ chân cô gái để người phụ nữ còn lại cắt tóc, xé áo, giật toang nội y của cô gái…

Những người phụ nữ đánh ghen cho rằng, cô gái đã có hành vi “cướp chồng người khác”.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều người lên án hành động của những người tham gia vào việc đánh cô gái trong đoạn clip.

Theo thông tin kèm theo đoạn clip, sự việc xảy ra tại địa bàn thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Thiết cho biết, sự việc trong đoạn clip xảy ra vào khoảng 8h sáng 3.9, tại thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến. Cô gái bị đánh ghen trong đoạn clip là chị K. (SN 1990, quê Lào Cai), công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Theo ông Thiết, chị K. có quan hệ nguoài luồng với người đàn ông đã có gia đình tên N. (ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên). Biết chuyện anh N. và chị K. có quan hệ ngoài luồng, nên vợ anh N đã theo dõi.

Sáng 3.9, vợ anh N. cùng người thân và mẹ đẻ anh N. bất ngờ tới phòng trọ của chị K. ở thôn Trại Cúp. Tại đây, vợ anh N. bắt quả tang chồng đang ngủ cùng chị K. trong phòng. Sau đó, vợ anh N và người thân đã lột quần áo chị K. rồi cắt tóc… ngay giữa đường.

“Sau khi bị đánh ghen, chị K. không đến công an trình báo mà bỏ đi nơi khác nên chính quyền địa phương chưa nắm được chị K. đã đi đâu. Công an xã Bá Hiến đang phối hợp với đồn công an, công an huyện Bình Xuyên mời những người liên quan lên để làm rõ sự việc”, ông Thiết cho biết.