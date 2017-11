Người dân phát hiện nữ công nhân 18 tuổi tử vong bất thường ven đường, trên người có một vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Hiện trường nơi phát hiện cô gái 18 tuổi tử vong bất thường.

Ngày 11.11, lãnh đạo Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá) làm rõ nguyên nhân chị Đ.T.T.T (SN 1999, ở xã Nga Tân, huyện Nga Sơn) tử vong trên đường từ công ty về nhà.

Thông tin ban đầu, tối 10.11, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo việc người dân phát hiện 1 cô gái trẻ tử vong ven đường đoạn giáp ranh 2 xã Nga Thanh và Nga Hưng (huyện Nga Sơn). Cạnh nơi cô gái tử vong, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn ven đường.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị T, nữ công nhân làm việc trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Ngay trong tối 10.11, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Nga Tân xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết chị T tử vong khi đang trên đường đi làm về. Thời điểm tử vong trên người chị T có một vết thương vùng cổ nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Lãnh đạo UBND xã Nga Tân cho biết thêm, chị T là cô gái ngoan ngoãn, có ngoại hình xin xắn. Sau khi học hết cấp 3, cô gái 18 tuổi đã đi làm công nhân. Tuy nhiên, mới đi làm được khoảng 2-3 tháng, chị T đã gặp nạn tử vong khiến nhiều người đau lòng.

“Đoạn đường nơi cháu (chị T) tử vong ít người qua lại”, lãnh đạo xã Nga Tân thông tin.