Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 08:40 AM (GMT+7)

Tối 17-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1983; ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Văn Hà tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn. Ảnh: D.K

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 15-11, khi phát hiện người nhà của ông Đỗ Văn Nghĩa (ngụ ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đã ngủ say, Hà liền leo rào đột nhập vào trong nhà lấy trộm 3 điện thoại di động và hơn 3,4 triệu đồng. Sau đó, Hà thuê xe ôm chạy về huyện Châu Thành lẩn trốn để chờ thời điểm thích hợp đem bán những chiếc điện thoại trên lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, chiếc xe ôm đang lưu thông đến địa bàn xã Định Mỹ (huyện Thoại Sơn) thì gặp lực lượng tuần tra của Công an huyện Thoại Sơn. Thấy người ngồi phía sau xe ôm có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Hà cất giấu trong người nhiều tài sản nhưng không chứng minh được nguồn gốc nên mời về trụ sở làm việc. Biết không chối được tội, Hà khai nhận toàn bộ số tài sản có giá trị này được lấy cắp từ nhà ông Nghĩa và đang trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện. Hà cũng thừa nhận bản thân đã từng có đến 6 tiền án về tội danh này và vừa chấp hành xong hình phạt.