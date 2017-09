Clip: Người dân đánh 2 thanh niên nghi trộm cho trốn dưới kênh nước

Hai ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên nghi trộm chó trốn dưới kênh nước tránh người dân đánh.

Theo hình ảnh đoạn clip, hai thanh niên nghi trộm chó trốn dưới kênh nước màu đen. Sau đó, một nam thanh niên bị một người đàn ông kéo lên sát bờ đấm đá. Cùng lúc này, một số người dân khác cũng lao vào tấn công thanh niên nghi trộm chó.

Thấy vậy, một cán bộ công an xã tới can ngăn thì một số người dân đẩy ra chỗ khác. Sợ bị người dân đánh, thanh niên nghi trộm chó lại lội ra giữa kênh trốn.

Hình ảnh hai thanh niên nghi trộm chó bị đánh gây xôn xao trên mạng.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn bức xúc cầm vật cứng ném 2 thanh niên họ cho là trộm chó.

Sau khi được chia sẻ trên mạng, đoạn clip thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, sự việc trên là bài học thích đáng dành cho đối tượng trộm chó. Trong khi một số khác lại cho rằng, người dân vây đánh hai người nghi trộm chó như vậy là "nặng tay" và có thể bị xử phạt.

Trao đổi với PV chiều 6.9, ông Phạm Văn Lưu - Chủ tịch xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) xác nhận sự việc trên xảy ra tại khu vực làng Thượng Thôn, xã Yên Tiến.

Theo ông Lưu, khoảng 17h chiều 19.8, 2 thanh niên trốn dưới kênh nước đang có hành vi câu trộm chó thì bị người dân phát hiện và truy đuổi.

Bị người dân vây bắt, 2 thanh niên nghi trộm chó đã nhảy xuống kênh thoát nước chảy qua địa bàn làng Thượng Thôn để tránh bị đánh.

Chủ tịch xã Yên Tiến cho biết thêm, do bức xúc vì nhiều lần mất trộm chó nên khi phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện trộm chó người dân địa phương đã tấn công hai thanh niên. Rất may lực lượng Công an xã Yên Tiến và Công an huyện Ý Yên có mặt kịp thời giải cứu hai thanh niên nên không xảy ra án mạng.

Theo ông Lưu, 2 thanh niên nghi trộm chó trú ở xã khác, thời điểm bị dân vây bắt, hai nam thanh niên mang theo dụng cụ trộm chó. Chiếc xe máy 2 thanh niên sử dụng đã bị cháy nhưng chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc đang được Công an huyện Ý Yên điều tra xử lý.