Chuyện chưa kể đằng sau "vụ cướp thế kỷ"

Thứ Năm, ngày 26/01/2017 04:00 AM (GMT+7)

Thế giới từng ghi nhận rất nhiều vụ cướp táo tợn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một số nhanh chóng bị lãng quên, nhưng có những vụ án người ta vẫn ghi nhớ và kể lại nhiều thập kỷ sau đó. Loạt bài “Những phi vụ cướp trấn động thế giới” sẽ hé lộ chi tiết ly kỳ sau mỗi lần gây án của những tên cướp ranh ma.

Trung tâm Kim cương Antwerp

Tên tội phạm quyến rũ

Leonardo Notarbartolo bước đi dọc hành lang nhà tù, theo sau là người quản ngục trông như trợ lý của y. Các tù nhân khác trong nhà tù phía đông nước Bỉ này đồng loạt quay lại nhìn. Notarbartolo khẽ gật đầu và mỉm cười, đôi mắt xanh hơi nheo lại, chiếc đồng hồ Rolex bằng bạc lộ ra dưới tay áo. Mặc dù khoác trên người bộ quần áo tù nhân, ở Notarbartolo vẫn toát lên sự quyến rũ của người đàn ông Ý.

Vào một ngày tháng 2/2003, Notarbartolo bị bắt giữ do có liên quan đến nhóm cướp bị cáo buộc đã đột nhập vào một hầm chứa ngầm nằm dưới Trung tâm kim cương Antwerp và “bốc hơi” cùng vô số đồ trang sức bằng vàng và kim cương trị giá ít nhất 100 triệu USD.

Điều đáng nói, tầng hầm này được cho là “bất khả xâm phạm” với 10 lớp bảo vệ được ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất như radar ứng dụng hiệu ứng Doppler, từ trường, máy dò hồng ngoại, thiết bị cảm biến địa chấn…

Tài sản bị mất không bao giờ được tìm thấy, nhưng dựa trên những bằng chứng gián tiếp, Notarbartolo bị kết án 10 năm. Y luôn phủ nhận vai trò của mình.

“Tôi có thể là một tên trộm và là một kẻ nói dối” sau nhiều năm im lặng, Notarbartolo quyết định kể ra câu chuyện của mình. “Nhưng tôi sẽ nói cho các bạn một câu chuyện có thật”.

Tên trộm quyến rũ Leonardo Notarbartolo

Đó là ngày 16/2/2003, trong một đêm chủ nhật lạnh giá và quang đãng ở Bỉ, Notarbartolo lái xe dọc theo cao tốc E19 ra khỏi Antwerp. Ở hàng ghế sau là Speedy, đang bồn chồn lo lắng, người mướt mồ hôi vì căng thẳng. Chiếc Peugeot 307 đi về phía nam, hướng tới Brussels. Họ đã không ngủ trong suốt 2 ngày qua.

Notarbartolo và Speedy chơi với nhau đã 30 năm. Họ đã cùng nhau thực hiện một kế hoạch hoàn hảo: không có báo động, không có cảnh sát, không có trở ngại. Vụ cướp không hề được phát hiện cho đến khi bảo vệ kiểm tra nhà kho vào sáng hôm sau. Cả đội đã lái xe trở lại Ý với những viên đá quý và hẹn nhau chia chác ở ngoại ô Milan. Vậy là xong, chẳng còn lý do để lo lắng. Notarbartolo và Speedy giờ chỉ việc đốt các bằng chứng phạm tội đang trong một chiếc túi đựng rác ở hàng ghế sau.

Notarbartolo lái xe ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào một con đường đất với những bụi cây rậm rạp. Notarbartolo nói Speedy ngồi lại và bước ra thám thính tình hình. Sau khi quyết định phi tang chứng cứ tại một nhà kho bên cạnh cái ao nhỏ, gã quay trở lại xe.

Khi quay lại, y không tin vào những gì đang diễn ra. Speedy đang mất bình tĩnh và ném tung tóe mọi thứ. Các cuộn băng lơ lửng trên cành cây, những cọc tiền cạnh chiếc bánh sandwich đang ăn dở, hàng chục viên kim cương lấp lánh dưới bùn đất. Sẽ mất rất nhiều thời gian để nhặt lại mọi thứ rồi thiêu hủy.

Không gian vô cùng yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng một chiếc xe chạy trên đường cao tốc, thậm chí họ còn nghe rõ tiếng róc rách của một dòng suối nhỏ. Speedy bỗng thở gấp và rõ ràng đang hoảng loạn.

"Hãy quay vào xe," Notarbartolo ra lệnh. Họ quay đầu đi, bỏ lại mọi thứ ở đây.

Patrick Peys và Agim De Bruycker vội vàng đến Trung tâm kim cương vào sáng hôm sau sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp: Căn hầm an toàn nhất thế giới đã bị đột nhập. Cánh cửa sắt dày khép hờ và hơn 100 trong số 189 hòm đã bị phá. Những tên trộm đã lấy đi quá nhiều, cả Patrick Peys và Agim De Bruycker đều choáng váng.

Peys và De Bruycker là người lãnh đạo đội cảnh sát đặc biệt, chuyên về kim cương duy nhất trên thế giới ở Antwerp - một khu vực nhỏ bé của nước Bỉ nằm dưới sự giám sát 24/24h của cảnh sát và 63 chiếc camera. Đây là nơi mà 80% số kim cương thô của thế giới đi qua.

Các giao dịch đá quý chính thức trị giá khoảng 3 tỉ USD đã được thực hiện ở đây vào năm 2003.

Con đường dẫn vào nơi Notarbartolo phi tang chứng cứ

Nhiệm vụ bất khả thi

Khoảng 18 tháng trước đó, vào mùa hè năm 2001, Leonardo Notarbartolo đang nhấm nháp ly café tại một quán quen trên con phố chính Hoveniersstraat. Mặc dù chật chội nhưng từ đây, Notarbartolo có thể nhìn quan sát mọi ngõ ngách của trung tâm kim cương lớn nhất thế giới cũng là thiên đường của những tên trộm này.

Trước đó, năm 2000, Notarbartolo thuê một văn phòng nhỏ ở Trung tâm kim cương với mác một nhà nhập khẩu đá quý có trụ sở tại Turin, Ý. Gã đã mua những viên đá nhỏ, trả tiền mặt, vẻ ngoài bảnh bào và vui vẻ, nói tiếng Pháp thành thục. Những người kinh doanh kim cương có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng họ vừa chào đón một trong những tên trộm kim cương giỏi nhất hành tinh vào thế giới của mình.

Notarbartolo đã gây ra hàng chục vụ cướp lớn từ năm 2000, không chỉ là về vấn đề tiền bạc mà còn bởi y sinh ra để làm một tên trộm với phi vụ đầu tiên được thực hiện khi chỉ mới 6 tuổi.

Lần này, gã nhận được một lời đề nghị rất thẳng thắn: Với số tiền ban đầu là 100.000 euro, Notarbartolo có thể cướp Trung tâm kim cương Antwerp hay không?

Là nơi cất giữ an toàn nhất thế giới, gã tin rằng điều này là không thể. Nhưng với số tiền 100.000 euro, gã vẫn sẽ tới thăm dò, chụp ảnh và chứng minh rằng đó thực sự là công việc khó khăn.

Và thế là Notarbartolo tới đây với một cây bút thò ra từ túi áo. Thực chất, nắp bút có gắn một chiếc máy ảnh kỹ thuật số thu nhỏ có khả năng lưu trữ 100 hình ảnh có độ phân giải cao.

Y bắt đầu công việc do thám của mình. Trung tâm kim cương là tòa nhà màu xám 14 tầng với một lực lượng an ninh án ngữ ở trung tâm thần kinh nằm ở cửa ra vào. Lối này bị chặn lại bởi các cửa quay bằng kim loại, bất cứ ai đi qua cũng đều bị lực lượng bảo vệ theo dõi, chất vấn. Notarbartolo giơ chiếc thẻ thuê văn phòng của mình và đi qua. Chiếc máy ảnh ở túi áo cũng nhanh chóng ghi lại những bức ảnh sắc nét mọi thứ xung quanh.

Gã bước vào thang máy, ấn số tầng vào một căn phòng nhỏ cũng chính là sảnh dẫn tới kho chứa. Một cánh cửa thép 3 tấn với 6 lớp bảo mật hiện ra. Một bánh xe số với các con số từ 0 đến 99 và có khoảng 100 triệu khả năng kết hợp các bộ số cho ra mật khẩu.

Khủng khiếp hơn, cánh cửa này có thể chịu được 12 giờ khoan liên tục mà không thủng. Tất nhiên, ngay những mũi khoan đầu tiên, hệ thống báo động sẽ được kích hoạt.

Cánh cửa còn được bảo vệ bởi hệ thống từ trường. Trong trường hợp cửa bị phá, hệ thống này sẽ lập tức kích hoạt chuông báo động. Để vô hiệu hóa nó, bắt buộc phải nhập mã chính xác vào bàn phím gần đó. Cứ cho là “siêu sao” nào đó thành công đến bước này thì ngay lập tức, cánh cửa sử dụng chìa khóa gần như không thể sao chép sẽ hiện ra.

Đó là chưa kể nơi này được lắp đầy các cảm biến chuyển động, nhiệt và ánh sáng. Một chiếc camera sẽ ghi lại bất cứ chi tiết nhỏ nào. Các hộp đựng đồ trong kho cũng làm từ đồng và thép, có chìa khóa và mật khẩu riêng với 17.576 khả năng kết hợp mã số.

Tóm lại, thực hiện một vụ cướp tại đây là điều không tưởng, Notarbartolo kết luận.

Tầng hầm của Trung tâm kim cương sau khi bị những tên trộm đột nhập

Kế hoạch hoàn hảo

5 tháng sau, y nhận được một cuộc hẹn. Bên trong nhà kho tại điểm hẹn, Notarbartolo đã vô cùng kinh ngạc khi được chứng kiến tận mắt bản sao tầng hầm Trung tâm kim cương. Ngay lập tức y nhận ra, mô hình này được xây dựng từ chính những bức ảnh của gã.

Một kế hoạch ngay lập tức được triển khai với sự tham gia của những nhân vật “máu mặt” khác: Genius chuyên gia về xử lý các hệ thống báo động, Monster – chuyên gia phá khóa, điện, cơ khí và lái xe, King of Keys – chuyên gia làm giả khóa giỏi không ai sánh bằng.

Ngày lịch sử 15/2/2003, Notarbartolo lái chiếc Peugeot 307 tới đường Pelikaanstraat, Monster, Genius, King và Speedy nhanh chóng ra khỏi xe bắt đầu nhiệm vụ của mình. King nhanh chóng phá khóa thứ nhất tòa nhà, vòng ra khu vườn phía sau Trung tâm kim cương - một trong số ít điểm không có camera giám sát.

Từng người lần lượt leo lên hiên tầng 2 bằng chiếc thang giấu sẵn. Họ che camera an ninh bằng các túi nhựa đen rồi mới bật đèn. Tòa nhà hoàn toàn tĩnh lặng, cánh cửa thép hiện ra.

Genius rút ra một tấm nhôm khá lớn do y tự tạo, dán vào hai miếng nam châm có tác dụng hình thành lưới bảo vệ từ trường nằm ở phía bên phải cửa vào hầm rồi tháo bỏ các chốt giữ chúng. Hai miếng nam châm bị rời ra, Genius từ từ đưa chúng ra khỏi vị trí ban đầu và dịch chuyển vào bức tường nằm cùng một mặt phẳng với cánh cửa kho chứa. Các miếng nam châm ở cánh cửa và các miếng nam châm phía bên trong vẫn nằm song song với nhau và lưới từ trường do chúng tạo ra không bị phá vỡ, do đó chúng dù không còn tác dụng bảo vệ nhưng cũng không kích hoạt chuông báo động.

Nhiệm vụ của Genius đã hoàn thành và sau đó đến lượt King. Từ những đoạn video và bức ảnh của, King tìm thấy một yếu điểm an ninh. Đó là nhân viên bảo vệ thường vào nhà vệ sinh trước khi mở cửa kho. Nhận định chắc chắn có gì trong đó, nhóm trộm đã đúng khi vào nhà vệ sinh, chiếc chìa khóa vào kho vẫn nằm trong đó. Chìa khóa được tra vào ổ, Genius bấm mã an ninh thu được, Monster tắt đèn. Trong bóng tối, cánh cửa thép 3 tấn dần mở ra.

Monster vội bước vào trong. Đã tập từ trước, Monster đi đúng 11 bước vào giữa phòng, chạm tay lên trần nhà, đẩy một tấm vách chắn, lập tức các cảm biến trong kho đều không còn tác dụng. Các túi xốp được trùm bên ngoài, che các cảm biến ánh sáng. King lôi đồ nghề ra, lần lượt cứ 3 phút lại phá xong hòm chứa.

Những tên trộm khoắng tất cả mọi thứ trong các hòm chứa: các thanh vàng, cọc tiền các loại, trang sức, túi da đựng kim cương…

5h30, sau khi mở được tổng cộng 109 hòm chứa, những tên trộm vượt qua cảm biến hồng ngoại rồi lao tới nơi mà Notarbartolo đang đợi để tẩu thoát.

Kho chứa ngầm Trung tâm kim cương được bảo vệ với 10 lớp bảo mật

Thất bại cay đắng

Trong nửa giờ, họ về tới căn hộ, lòng đầy phấn hấn với kết quả thu được. Chiến lợi phẩm được mở ra, và sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt từng người khi tất cả trống rỗng.

Notarbartolo nhẩm tính gã phải thu được trên 100 triệu USD nhưng trước mặt cả nhóm chỉ có 20 triệu USD.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, y nghi ngờ tay buôn kim cương – người thẳng thắn đề nghị gã thực hiện vụ cướp - đã lén chơi xấu, thông báo cho nhóm buôn kim cương và rút hết tài sản trước thời điểm nhóm trộm ra tay, mục đích coi như họ bị mất cắp và sẽ nhận được số tiền bảo hiểm khổng lồ. Và nhóm trộm lừng danh cuối cùng chỉ là 1 con tốt trên bàn ờ đã được giăng sẵn.

Choáng váng, nhóm trộm chia tay nhau. Notarbartolo cùng Speedy quay về Turin. Mọi chuyện có lẽ đã đi vào dĩ vãng nếu như Speedy không vứt tung tóe túi chứng cứ.

Qua thông báo của người dân địa phương, cảnh sát sau đó đã phát hiện một chai rượu gần miếng bánh sandwich ăn dở cùng những chiếc phong bì màu trắng in logo của Trung tâm kim cương Antwerp.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để lục tung đống giấy tờ nhàu nhĩ trong đó có một hóa đơn mua thiết bị video giám sát có dòng chữ: “Người mua: Leonardo Notarbartolo”.

Notarbartolo sau đó bị tóm gọn và chịu mức án 10 năm tù. Dù vậy, số phận của những viên kim cương giá trị vẫn là một bí ẩn lớn với ngay cả những tên trộm đã tốn nhiều công sức đánh cắp chúng.

----------------------------------------------------------

Không súng, không chất nổ, không ồn ào, không có sự chống đối, cho đến nay, vụ cướp 1 tỷ USD của Saddam Husein vẫn được xem là vụ cướp ngân hàng lớn nhất và dễ nhất trong lịch sử thế giới.

Saddam Husein đã thực hiện phi vụ cướp này như thế nào? Mời độc giả đón đọc "Vụ cướp ngân hàng lớn nhất và dễ nhất lịch sử thế giới", vào 4h, ngày 28/1/2017.