Chủ hãng nước đá cầm súng dọa giết cô gái

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 11:34 AM (GMT+7)

Đối tượng Nguyễn Hoàng Năm

Ngày 15.11, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Theo nội dung vụ án, gần cuối năm 2016, ông Năm cầm khẩu súng bắn đạn cao su (nhãn hiệu SĐN-E12) từ trong nhà đi ra xưởng sản xuất nước đá, khi thấy chị L.T.H (người làm thuê), ông Năm lớn tiếng chửi bới và yêu cầu vợ chồng chị H. phải nghỉ việc. Lúc còn cách chị H. khoảng 2m, ông Năm chĩa súng về phía người làm thuê dọa bắn.

Đối tượng tiếp tục tiến sát về phía nhân viên dí súng vào đầu dọa bắn. Sự việc chỉ dừng lại khi vợ của ông Năm có mặt giật khẩu súng mang đi cất.

Vẫn chưa hết cơn “điên”, ông Năm tiếp tục mang theo 2 con dao tìm đến phòng trọ vợ chồng chị H. thuê gần xưởng nước đá để “nói chuyện”. Tại đây, ông Năm không gặp nạn nhân mà gặp một phụ nữ khác. Đối tượng dùng dao ấn vào cổ người phụ nữ dọa giết và được người dân can ngăn.

Các nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.