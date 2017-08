Chủ nhân của một căn hộ cao cấp ở Sài Gòn đã đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm 3 nhẫn hột xoàn, 1 đôi bông tai kim cương trị giá 4,5 tỷ.

Thứ Ba, ngày 29/08/2017 10:03 AM (GMT+7)

Một vụ trộm đột nhập phá két sắt (ảnh minh họa)

Cơ quan Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, trích xuất camera an ninh tại căn hộ cao cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) để điều tra vụ trình báo mất trộm nữ trang có giá trị lớn.

Trước đó, vào chiều 26.8, bà T.T.T.H. (44 tuổi) đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị mất 3 nhẫn hột hoàn, 1 đôi bông tai kim cương trị giá 4,5 tỷ đồng.

Nhận tin trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.