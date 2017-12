Chiều 23-12, đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Thạch Thương (SN 1970; ngụ ấp Bắc Dần, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Sơn Thị D. (vợ Thương).

Đối tượng Thạch Thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối 20-12, Thương tổ chức ăn nhậu tại nhà với bạn bè. Tàn cuộc nhậu, Thương kêu bà D. dọn dẹp "chiến trường ăn nhậu" giúp mình nhưng bà D. bảo: "Thằng nào nhậu thì thằng đó dẹp". Nghe vậy, Thương dọa: "Mày không dọn thì tao đập bể hết".

Bà D. thách thức thì Thương đập mấy cái chén dưới đất. Thấy vậy, bà D. cũng ném chén vào vách. Tức giận, Thương chống gậy đứng dậy (Thương bị đau thần kinh tọa nên phải dùng gậy để đi) và cầm cái bình đựng nước đá ném về phía vợ mình. Bà D. chạy ra ngoài sân la lên thì Thương dùng gậy đập, dùng tay bóp miệng vợ và đập liên tiếp nhiều gậy vào đầu bà D.

Căn nhà của Thương - nơi xảy ra vụ cự cãi dẫn đến Thương ra tay giết vợ

Bà D. đi loạng choạng qua cầu và nói: "Ngày mai, tao không nấu cơm cho mày ăn nữa". Sau đó, Thương vào nhà ngủ.

Bà D. đi một đoạn thì té ngã, sau đó bò vào nhà hàng xóm, nằm thoi thóp. Nạn nhân được hàng xóm đưa lên bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vào tối 21-12 vì chấn thương sọ não quá nặng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ. Qua làm việc, Thương thừa nhận đã dùng gậy đập chết vợ.