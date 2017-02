Chơi ma túy xong, dùng kéo đâm chết người

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Phúc An Khang (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, tối 28-1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Khang đến phòng trọ của bạn ở ấp Mỹ Hòa (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để chơi ma túy theo lời mời.

Tại đây, Khang nảy sinh mâu thuẫn với nam thanh niên tên Nguyễn Anh V. (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Sau một hồi cãi vã, cả hai lao vào đánh nhau, Khang dùng kéo đâm khiến V. gục xuống, tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hung thủ nhanh chóng được xác định và bị đưa về trụ sở công an.

Khang khai trước khi xô xát đã dùng ma túy đá.