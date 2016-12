Cho rằng bạn gái bị “nhìn đểu”, đâm 2 người bị thương

Cho rằng bạn gái bị “nhìn đểu” tại quán karaoke, Nguyễn Lâm Bảo Ngọc (Nghệ An) cùng nhóm bạn dùng dao đâm liên tiếp khiến 2 người bị thương.

Thứ Tư, ngày 28/12/2016 09:21 AM (GMT+7)

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Nghĩa Bình

Ngày 27-12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh cho biết sau 10 tháng truy nã, đơn vị đã bắt giữ 4 nghi can gồm: Nguyễn Văn Việt (SN 1997), trú phường Hồng Sơn, TP Vinh; Nguyễn Lâm Bảo Ngọc; Đậu Đình Tuấn và Đinh Việt Dũng (cùng SN 1997), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, trước đó, vào tối ngày 20-3-2016, Nguyễn Lâm Bảo Ngọc (SN 1997), trú tại phường Cửa Nam cùng với nhóm bạn đi hát karaoke ở một quán trên đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, TP Vinh. Tại quán karaoke, cho rằng anh Trần Tuấn Huy (SN 1993), trú phường Bến Thủy, TP Vinh, "nhìn đểu" bạn gái đi cùng nên Nguyễn Lâm Bảo Ngọc và nhóm bạn to tiếng, ẩu đả với anh Huy. Trong lúc xô xát, Đinh Việt Dũng (nhóm của Ngọc) đã dùng dao đâm liên tiếp vào chân của anh Trần Tuấn Huy. Thấy anh Huy bị đâm, anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn (SN 1989, đi cùng với Huy) vào can ngăn thì bị Ngọc dùng dao đâm vào bụng, gục tại chỗ.

Sau khi đâm gục anh Huy và anh Tuấn, nhóm của Ngọc nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 10 tháng truy tìm, đến ngày 25-12, Công an TP Vinh phát hiện 4 nghi can đang ở Hà Nội nên tổ chức bắt giữ.

Hiện Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.