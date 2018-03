Bị xúc phạm, thiếu niên giết người rồi giấu xác vào bụi dừa nước

Ngày 23-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Lý Văn Giỏi (SN 2000; ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 14-4-2017, Giỏi đi từ nhà đến Trường THCS Hàm Rồng để học. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đi đến cầu trước trường học thì Giỏi gặp L.V.P. (SN 2002; ngụ cùng xã Hàm Rồng). Lúc này, P. chửi Giỏi là "thằng Miên, thằng Thổ" nên Giỏi quay lại hỏi P. "mày muốn gì?". P. trả lời "mày muốn gì thì ra sân trường đánh tay đôi".

Bị cáo Lý Văn Giỏi

Trong lúc đánh nhau, Giỏi dùng cây tràm đánh vào vùng gáy của P. 3 cái dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Sau khi đánh P. tử vong, Giỏi đã lấy của P. 1 chiếc điện thoại. Tiếp đó, Giỏi kéo thi thể P. đến sau vuông tôm của ông Đỗ Thanh Nhãn cách đó gần 200 m, sau đó giấu xác nạn nhân vào bụi dừa nước.

Đến khoảng 11 giờ ngày 16-4-2017, bà Hà Thị Ngon (dì ruột của P.) phát hiện thi thể P. đang trong giai đoạn phân hủy nên trình báo công an đến lập biên bản. Ngày 17-4-2017, Giỏi được gia đình đưa đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đầu thú.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là làm mất an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Do đó, bị cáo cần phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, hành vi của bị cáo gây ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội, bị cáo đã ra đầu thú. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo có một phần lỗi do bên bị hại… Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, bị cáo Giỏi bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Giỏi là 15 năm tù. Đồng thời, buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại hơn 200 triệu đồng.