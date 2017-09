Cháu rể trộm lư đồng trên ban thờ nhà ông nội vợ

Thứ Ba, ngày 05/09/2017 09:25 AM (GMT+7)

Ngày 4-9, Công an TP Long Xuyên, (An Giang), ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Sang (28 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) và Mai Văn Phú (22 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang), về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sang và Phú là anh em chú bác ruột.