Chặt đứt đường dây mua bán ma túy trong khách sạn

Bất ngờ ập vào khách sạn ở TP.HCM, công an phát hiện nhiều ma túy đang được các đối tượng chuẩn bị mang đi giao cho các con nghiện.

Ba đối tượng Dũng, Tài, Phong tại công an. Ảnh CA.

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) cho biết vừa chặt đứt đường dây mua bán ma túy lớn cho các con nghiện ở TPHCM do Phạm Việt Dũng (29 tuổi, quê Phú Thọ) cầm đầu.

Ngoài ra, các nghi can khác bị bắt gồm Nguyễn Ngọc Trường An (SN 25 tuổi), Phùng Xuân Mạnh (22 tuổi), Diệp Thành Tài (27 tuổi, cùng ngụ quận 10) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, ngụ quận 5).

Trước đó sáng cùng ngày, các trinh sát Trường An và Xuân Mạnh có biểu hiện nghi vấn khi lưu thông trên đường Trần Thiện Chánh (quận 10) nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 23 viên nén ma túy trên người của Trường An. Qua khai nhận, An cho biết được Tài và Dũng thuê đi giao ma túy cho các con nghiện.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh CA.

Từ manh mối này, các trinh sát ập vào khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) bắt giữ Tài và Phong cùng 452 viên nén, 6 gói ma túy đá.

Cả hai cũng thừa nhận được Dũng thuê đi giao ma túy. Ngay sau đó, trinh sát đã mật phục bắt giữ Dũng vào chiều cùng ngày cùng 3 gói ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận là của mình và thuê người đi giao cho các con nghiện ở TPHCM. Mỗi lần đi giao, Dũng trả tiền công từ 100 – 200 nghìn đồng.