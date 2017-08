Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy dưới dạng thuốc lắc từ Thái Lan về Việt Nam. Công an đã bắt giữ KamLue Saeng (SN 1981, quốc tịch Thái Lan).

KamLue Saeng

Ngoài ra, công an cũng bắt giữ Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1993, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; người yêu của KamLue Saen) và bàn giao Ngọc cho Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra đường dây mua bán ma túy do Ngọc cầm đầu.

Nguyễn Thị Kim Ngọc và tang vật là hàng ngàn viên thuốc lắc cùng tiền

Ngày 24-8, khi Ngọc và KamLue Saeng vào phòng 630 khách sạn M.K ở phường 4, TP Mỹ Tho thì các trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang vào kiểm tra. Trong vali của KamLue Saeng có 4.076 viên thuốc lắc và số tiền mặt khá lớn. Ngọc khai là KamLue Saeng có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ Thái Lan về Việt Nam cho Ngọc tiêu thụ.