Cảnh sát nổ súng phát trường gà "khủng" ở miền Tây

Các con bạc tham gia đá gà ăn tiền ở Cần Thơ bị công an bắt giữ (Ảnh: C.A)

Ngày 3.2, Cơ quan công an TP Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá 1 trường gà có quy mô lớn trên địa bàn.

Theo công an, khoảng 11h30 ngày 2.2, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự công an TP Cần Thơ, công an quận Thốt Nốt và quận huyện Cờ Đỏ bất ngờ ập vào một điểm đá gà ở ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ (giáp ranh giữa huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt), bắt quả tang gần 20 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 5 con gà, 2 cặp cựa gà, 14 điện thoại di động, 12 xe máy và gần 70 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: C.A)

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng điện thoại di động liên hệ với nhau để cáp độ, chọn địa điểm, bố trí người canh đường nhằm đối phó sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá một trường gà lớn trên địa bàn huyện Gò Công Tây, bắt giữ 32 con bạc đang sát phạt với nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Công an tạm giữ 32 người, 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 tấm kinh nhữ gà, 4 xe mô tô, 17 điện thoại di động và 43 triệu đồng tiền mặt. Khi triệt phá trường gà này, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các con bạc.

Cảnh sát thông tin thêm, trường gà này do Phan Trần Văn Cường (Cường “tóc dài”, 34 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) làm chủ. Theo công an, trường gà của Cường hoạt động rất kín kẽ, có người canh giữ, người lạ rất khó vào. Để triệt phá trường gà này, nhiều trinh sát hình sự phải hóa trang thành người làm vườn, người đi chơi đá gà mới bắt được các con bạc.