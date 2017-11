Bị bao vây, 4 đối tượng đâm thẳng vào xe công an để tẩu thoát buộc cảnh sát phải nổ súng để khống chế.

Clip: Cảnh sát bắt băng trộm xe như phim hành động (nguồn: dân Sài Gòn)

Ngày 15.11, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm: Nguyễn Quang Tuyến (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Lê Văn Thanh (31 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Hưng Thịnh (27 tuổi, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Phú Quý (25 tuổi, quận 11) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trong đó công an xác định, Nguyễn Quang Tuyến giữ vai trò cầm đầu băng nhóm này.

Băng trộm tháo chạy khi cảnh sát truy đuổi

Trước đó, Công an quận Tân Phú liên tục nhận được tin trình báo của người dân về việc mất trộm xe tay ga đắt tiền. Từ hình ảnh camera thu được, công an phát hiện những kẻ gây án là một nhóm 4-6 nam thanh niên, đi xe máy phân khối lớn.

Băng nhóm này hoạt động rất cảnh giác và tinh vi. Sẵn sàng cầm dao chống trả người dân nếu bị truy đuổi.

Chuyên án triệt phá được Công an quận Tân Phú thành lập và nhóm của Tuyến bị đưa vào diện tình nghi. Hàng chục trinh sát hình sự được huy động để xác minh, truy bắt.

Sáng 9.11, Tuyến cùng 3 đồng tượng bịt khẩu trang, đi xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn để “ăn hàng”. Sau khi trộm được hai xe máy, nhóm tập trung về cạnh siêu thị trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) bất ngờ bị nhiều trinh sát ập đến vây bắt.

Biết bị lộ, 4 thanh niên tăng ga bỏ chạy, thậm chí tông xe thẳng vào lực lượng hình sự. Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và khống chế, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng nói trên.

Kiểm tra trong người các đối tượng, công an thu giữ nhiều dụng cụ để phá khoá xe máy, dao bấm, bình xịt hơi cay.