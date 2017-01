Cần Thơ: Triệt phá đường dây ghi đề quy mô lớn

Đường dây ghi đề lớn lớn do một cặp vợ chồng ở quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ cầm đầu vừa bị Công an TP Cần Thơ triệt phá

Thứ Năm, ngày 26/01/2017 10:00 AM (GMT+7)

Trước đó, tối 24-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ đã ập vào 6 tụ điểm, bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi ghi số đề trên địa bàn 3 quận, huyện: Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền. Đường dây thầu đề này do cặp vợ chồng Kha Ngọc Cẩn (48 tuổi) và Lê Thị Hồng Mai (47 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) cầm đầu.

Thời điểm kiểm tra, vợ chồng Mai đang nhận phơi, cộng sổ số tiền thắng thua từ các chân rết ở 3 quận, huyện nói trên chuyển đến.

Công an bắt quả tang tụ điểm ghi số đề tại nhà Lê Thị Hồng Mai. Ảnh: Công an cung cấp

Quá khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 715 triệu đồng, 20 phơi đề cùng với trị giá phơi gần 450 triệu đồng; 26 điện thoại di động, trong đó nhiều điện thoại lưu tin nhắn, flie ghi âm số đề.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề với quy mô lớn, tiền phơi mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.