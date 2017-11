Can ngăn xô xát, tài xế truy sát đồng nghiệp tử vong

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) là nghi can tham gia vụ chém người xảy ra tại khu phố 6 (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) khiến một người tử vong.

Theo xác minh ban đầu, Nguyễn Hoàng Anh từng là tài xế làm việc trong Công ty taxi (đóng tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) nhưng đã nghỉ việc. Sau đó Nguyễn Hoàng Anh đến công ty cũ để xin rút lại hồ sơ và giải quyết mọi thủ tục liên quan.

Do chưa giải quyết xong, nên chiều 18-11, Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục đến trụ sở công ty này để giải quyết công việc. Tại đây, giữa Nguyễn Hoàng Anh có xảy ra cự cãi với anh Tiền Thế Anh (36 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) là nhân viên pháp chế của Công ty taxi.

Tại thời điểm đó, có hai người bạn của anh Tiền Thế Anh là Phạm Quang Tiệp (ngụ phường Tân Hiệp) và Lương Hoàng Tiến (ngụ phường Long Bình) cũng đang có mặt nên đã vào can ngăn.

Sau khi được can ngăn, Nguyễn Hoàng Anh bỏ ra về, nhưng không quên đe dọa những người này: “Tụi bay ra khỏi cổng công ty sẽ có người chém chết”. Sau khi rời khỏi công ty, Nguyễn Hoàng Anh đã chuẩn bị dao và đứng ở đầu đường chờ những người đã gây sự với mình ra để “thanh toán”.

Khoảng 10 phút sau, khi anh Tiệp và Tiến vừa ra đến đầu đường thì Nguyễn Hoàng Anh chặn lại cầm dao tấn công anh Tiệp. Thấy vậy, anh Tiến vào can cũng bị xây xước ở tay.

Bị chém trọng thương, anh Tiệp được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Riêng nghi can sau khi gây án đã bỏ trốn tại hiện trường.

Nhận được thông tin trên, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ đối tượng tại nhà ở xã Hóa An. Hiện vụ án đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.