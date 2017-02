Can ngăn hỗn chiến, công an viên bị đánh vỡ đầu

Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ, một công an viên đã lao vào can ngăn.

Anh Trung được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 9/2, thông tin từ Ông Nguyễn Văn Trí - Trưởng Công an xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết: “Tại địa phương, một công an viên vừa bị đánh vỡ đầu, phải nhập viện cấp cứu”.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 chiều 9/2, tại địa bàn xã Nam Trung, có 2 nhóm mâu thuẫn đánh nhau. Khi thấy sự việc, anh Đặng Đình Trung – Công an viên xóm 7 đã lao vào căn ngăn.

Ngay sau đó, một số đối tượng đã dùng hung khí lao đến đánh vào đầu anh Trung. Do bị đánh bất ngờ, anh Trung ngất xỉu, máu chảy khắp đầu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh Trung đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Tại bệnh viện, anh Trung đã được các bác sỹ cấp cứu và khâu nhiều mũi ở đầu, đồng thời anh Trung đang được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện.

Trao đổi với Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết: “Hiện đơn vị đã nắm được tình hình vụ việc, và đang tiến hành điều tra”.

Được biết, cơ quan chức năng đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ vụ việc.