Cái chết của người vợ nói chuyện điện thoại lúc nửa đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Bảy (47 tuổi, HKTT tại tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) về hành vi giết người.

Vì ghen tuông ông Bảy vướng vào lao lý

Theo điều tra của cơ quan công an,từ tháng 5-2016, Lê Xuân Bảy phát hiện vợ mình là chị Lê Thị Tý, 45 tuổi, thường xuyên gọi điện, nhắn tin với người đàn ông lạ nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 7-1, Lê Xuân Bảy tiếp tục thấy chị Tý nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác nên bực tức và dùng một chiếc kéo đâm nhiều nhát vào người vợ mình cho đến chết.

Sau khi gây án, Lê Xuân Bảy đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.