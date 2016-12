CA vào cuộc vụ thầy giáo bị tố quan hệ với nữ sinh

Ngày 23/12, Công an huyện Ứng Hòa đã đưa nữ sinh V. đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để làm giám định, hiện vẫn trong quá trình chờ kết quả.

Thứ Ba, ngày 27/12/2016 10:57 AM (GMT+7)

Đơn thư của gia đình nữ sinh V.T.V (SN 2000) gửi đến cơ quan chức năng “tố” Đ.H.H (SN 1974, trú tại xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội, hiện đang là giáo viên THCS Hòa Nam) trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2016 đã nhiều lần “ép” nữ sinh này quan hệ tình dục.

Qua buổi làm việc với phía gia đình nữ sinh V. được biết, do tin tưởng thầy giáo Đ.H.H là bạn thân từ nhỏ của anh K. (bố của V.) nên gia đình đã nhờ người thầy này kèm cặp V. trong việc học hành.

Khi vụ việc “động trời” xảy ra tất cả người thân trong nhà đều “sốc” không tin rằng đó là sự thật. Chị N.T.N. (mẹ của V.) không ngờ rằng người bạn thân của chồng lại làm việc vô nhân tính đó với con mình. Bà N.T.T (bà nội của V.) cũng không tin nổi chuyện “động trời” lại xảy ra với cháu nội của mình, trong khi kẻ gây ra việc này lại bạn thân của con trai.

Chị N.T.N (mẹ của nữ sinh V.) bị sốc khi biết thông tin không hay xảy ra với con mình

Từ thông tin của vụ việc này PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với phía Công an xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội).

Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Chung – Trưởng Công an xã Hòa Nam cho biết: “Ngày 13/12/2016, công an xã đã nhận được đề nghị của bà N.T.N (mẹ cháu V.T.V.) về việc thầy giáo Đ.H.H đã nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục với con gái bà là V.T.V và việc cháu V. bị vợ giáo viên này đánh thâm tím ở chân. Ngay sau khi nhận được đơn thư, chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo xã, đồng thời tiến hành thu thập thông tin của những người liên quan”.

Trong buổi làm việc này, Công an xã Hòa Nam cũng đã cung cấp cho PV văn bản mà phía cơ quan này đã xác minh và thu thập thông tin qua những người liên quan đến vụ việc.

Theo như nội dung báo cáo (số 61/BC-CAX ngày 15/12/2016) của Công an xã Hòa Nam: Nữ sinh V.T.V có tình cảm với giáo viên Đ.H.H từ lâu nhưng giáo viên này luôn giữ khoảng cách nhất định.

Việc nữ sinh V.T.V nêu là bị thầy giáo Đ.H.H quan hệ tình dục nhiều lần nhưng giáo viên khẳng định không có sự việc đó xảy ra. Nữ sinh V. nêu bị cô N.T.H.L (vợ của giáo Đ.H.H) đánh, gây thương tích ở hai chân người phụ nữ này cũng khẳng định không làm việc này.

Từ sự phủ nhận về vụ việc của thầy giáo Đ.H.H, chị N.T.N (mẹ của V.) cho biết, sau khi xảy ra sự việc ra đình cũng đến nhà H. để làm rõ vấn đề. Cùng đi với chị N. có bà N.T.T (mẹ chồng chị N., bà nội của V.), cùng một số người trong gia đình.

Qua trao đổi giữa đôi bên, H. cũng đã nhận lỗi, hứa là sẽ chịu trách nhiệm về việc minh đã gây ra cho V. và cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, sau đó H. đã “im hơi lặng tiếng” không đả động gì đến những lời hứa “coi như không có chuyện gì xảy ra”. Gia đình chị N. gọi điện cho H. thì không thấy nhấc máy, đến nhà thì trốn tránh.

Chị N. cho biết: “Gia đình chúng tôi cũng đã đến tận nhà thầy H. để nói rõ mọi chuyện. Ban đầu H. từ chối nhưng sau đó cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng mấy ngày sau không thấy đả động gì đến chuyện này. Chúng tôi chủ động tìm gặp, gọi điện nhưng H. đều lảng trốn. Trong buổi nói chuyện với H. chúng tôi đã ghi âm lại, hiện vẫn còn lưu giữ”.

Chị N. cũng cho biết thêm không những lảng tránh, H. còn bóng gió nói lời thách thức.

Nữ sinh V.T.V khẳng định bị thầy giáo Đ.H.H "ép" quan hệ nhiều lần

Cũng qua buổi tiếp xúc với nữ sinh V.T.V. được biết từ khi sự việc xảy ra V. luôn trong trạng thái hoang mang, hoảng loạn.

V.T.V cho biết: “Cháu rất sợ bố mẹ buồn, sợ ông, ông bà nội lo lắng vì cháu. Sợ khi ra đường mọi người và bạn bè nhìn mình là người thế nọ thế kia. Bây giờ cháu mệt mỏi lắm, cháu không làm gì có lỗi cả".

V.T.V cũng khẳng định: “Cháu bị thầy H. “ép” quan hệ tình dục, tất cả là 6 lần, có 1 lần là kháng cự mạnh nên không quan hệ được. Cháu không hề có tình cảm (tình cảm trai gái – PV) mà chỉ là sự kính trọng của học trò đối với thầy không hơn. Những lần cháu bị thầy H. “ép” quan hệ cháu rất sợ, thầy bảo với cháu đừng nói chuyện này với ai không là giết thầy đấy".

Cũng liên quan đến vấn đề này PV cũng đã có buổi làm việc với phía Trường THCS Hòa Nam, nơi giáo viên Đ.H.H. đang công tác.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Ngô Thị Bảo Quế - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của gia đình em V.T.T, tất cả mọi việc liên quan đến vụ việc này là do hiệu trưởng quyết định. Thầy giáo H. hiện là giáo viên dạy môn tiếng anh ở trường. Thực sự khi nghe đến thông tin liên quan đến thầy H. tôi cũng rất “sốc”, vì ở trường thầy là một giáo viên giỏi, mẫu mực, nghiêm túc”.

Cũng theo thông tin từ phía Công an xã Hòa Nam, vào ngày 23/12/2106, phía cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa cũng đã đưa nữ sinh V.T.V đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để làm giám định, hiện vẫn trong quá trình chờ kết quả.