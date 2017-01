Bốn thiếu nữ 16 tuổi bay lắc trong quán karaoke

Nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm 4 cô gái trẻ sinh năm 2000

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo An ninh thủ đô.

Hai đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Việt (27 tuổi, trú ở phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng); và Bùi Văn Khánh (23 tuổi, trú ở xã Hợp Thành, Thủy Nguyên).

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 4/1, Tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng các đơn vị Công an huyện và lực lượng Công an xã Thủy Đường bất ngờ kiểm tra phòng số 201 quán karaoke Ngọc Anh, ở thôn Mánh, xã Thủy Đường, phát hiện Việt, Khánh cùng 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, trong nhóm đối tượng này có tới 4 cô gái trẻ, sinh năm 2000.

Sau khi tổ chức xét nghiệm nhanh nước tiểu của các đối tượng cho thấy, tất cả đều dương tính với ma túy tổng hợp, ketamine và cần sa.

Theo Người đưa tin, cơ quan chức năng sau đó đã xác định Việt và Khánh là hai kẻ mang ma túy đến phòng hát, sau đó phát cho cả nhóm để “bay lắc” tập thể.

Trong đó, Việt và Khánh còn trực tiếp “xào ke”, “kẻ ke” cho các đối tượng cùng sử dụng. Tuy nhiên, khi cả nhóm đang tụ tập vui chơi tới bến thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngoài 2 đối tượng Việt và Khánh là chủ mưu, bị khởi tố hình sự thì các đối tượng còn lại được cơ quan công an bàn giao cho Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội Hải Phòng xác định tình trạng nghiện để có biện pháp quản lý, giáo dục theo quy định.