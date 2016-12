Bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu phạm tội gì?

Công an đang điều tra làm rõ nghi án bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu tại phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM

Dấu hiệu tội giết người

Công an quận 9 (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nghi án bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu để "triệt” đối thủ xảy ra tại phường Tân Phú.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ người bị tình nghi gây ra vụ việc là bà H.T.N.Đ (52 tuổi).

Thông tin ban đầu, bà Đ. và người cháu gái tên T.T.B.T cùng buôn bán hàng ăn sáng là món bún riêu cua, bún bò Huế trên lề đường Nam Cao, phường Tân Phú.

Do có mâu thuẫn với chị T., khoảng 5h sáng 25.12, lợi dụng lúc chị T. vào nhà dọn hàng, bà Đ. đã lén tiếp cận nồi bún riêu đang nấu trên bếp rồi bỏ chất nghi là thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào nồi bún riêu này.

Rất may, thời điểm bà Đ. đang thực hiện hành vi thì có người đang quan sát camera an ninh nên nhanh chóng tri hô và báo cáo cho công an sở tại biết.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết, bỏ thuốc diệt chuột, một loại chất độc vào nồi bún riêu chuẩn bị bán cho khách là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội “Giết người” theo điều 93, Bộ Luật Hình sự­­.

“Trước tiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, bà Đ. có hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu nhằm hãm hại người cháu hay không. Nếu có thì mục đích, động cơ gây án là gì?.

Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thành phần bên trong nồi bún riêu có độc tố làm chết người hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe hay không, từ đó làm căn cứ xử lý đối tượng.

Tôi cho rằng, hành vi bỏ thuốc diệt chuột, một loại thuốc độc có thể gây chết người vào nồi bún riêu có dấu hiệu tội giết người.

Người biết thuốc diệt chuột là thuốc độc nhưng vẫn cố ý bỏ nó vào nồi bún riêu để hãm hại người khác thì rõ ràng biết trước hậu quả những người ăn phải nồi bún riêu này có thể tử vong.

Vụ việc chưa gây hậu quả vì có người có người phát hiện chỉ là ngoài ý muốn của đối tượng”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

Luật sư Trần Tuấn Anh

Lĩnh án 12 năm tù vì bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh) cũng đánh giá, hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu có dấu hiệu cấu thành tội “Giết người” theo điều 93, Bộ Luật Hình sự, người có hành vi này có thể bị truy tố ở khoản 1 với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình.

“Người có hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu có thể lĩnh án phạt tù rất nặng nếu kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, mẫu thuốc chuột đối tượng thả vào nồi bún riêu và thành phần bên trong nồi bún riêu chứa các độc tố có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng người ăn, uống phải nồi bún riêu này”, luật sư Thơm nói.

Theo luật sư Thơm, ông đang tham gia bào chữa một vụ án có nội dung tương tự, đó là vụ án Nguyễn Tiến Dũng (27 tuổi, ở thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ) mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước lọc của công ty cũ.

Dũng sau đó gọi điện cho người yêu cũ của mình cảnh báo không được uống nước của công ty vì mình vừa đổ thuốc diệt cỏ vào. Nhận được lời tự thú của người yêu cũ, cô gái cảnh báo mọi người trong công ty nên vụ việc không gây hậu quả.

Tuy nhiên, với hành vi trên, tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, Dũng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Giết người” theo điểm L (giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người), khoản 1, điều 93, Bộ Luật Hình sự.