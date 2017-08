Ngày 30-8, VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn lệnh tạm giam của công an đối với các bị can Nguyễn Thị Tiền (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986; em gái Tiền, quê Long An) và Phạm Thị Thanh Hiền (SN 1985, ngụ quận 6, TP HCM) về tội "Môi giới mại dâm".

Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi sắc đẹp) và Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi thời trang 2017) là những người điều hành đường dây gái gọi cao cấp cho các đại gia ở TP HCM.

Nhóm các cô gái là diễn viên, người mẫu bán dâm với giá hàng chục triệu đồng

Trong danh bạ điện thoại của Hiền, Ngọc và Tiền có nhiều số điện thoại của những gái gọi cao cấp là diễn viên, người mẫu và các "hot girl" với khuôn mặt khả ái.

Giá đi khách của các chân dài tùy vào tên tuổi, độ "nóng" trong làng giải trí mà các đại gia thích. Thông thường, những lần "bay đêm" khoảng từ 700 USD đến 2.500 USD.

Cá biệt, lời khai ban đầu còn cho thấy ngoài việc bán dâm thông thường, các chân dài này còn có dịch vụ đi sex tour nước ngoài với các quý ông lắm tiền nhiều của.

Các người mẫu, diễn viên tham gia bán dâm

Đường dây quy tụ khoảng 30 cô, phần lớn là diễn viên điện ảnh, người mẫu.

Theo quy định của người môi giới, với chân dài là những người mẫu xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư thì giá đi khách là 500 – 1.000 USD/người/lượt.

Còn người đẹp bán dâm là hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp, diễn viên điện ảnh tương đối có tiếng nhóm của Ngọc gửi hình cho khách lựa chọn, giá từ 700 – 2.500 USD/người/lượt.

Các má mì sẽ lấy khoảng 20% tiền công môi giới. Riêng mức giá sex tour tùy theo danh tiếng của các cô, từ 3.000 – 4.000 USD/người/ngày.

Chị em Ngọc mỗi người điều hành riêng nhưng khi nhu cầu của các đại gia tăng thì cả hai hợp tác với Hiền. Mỗi ngày, các má mì này thu lợi bất chính từ 1.000 USD đến 2.000 USD.

Khi các quý ông đang hành lạc với người mẫu trong khách sạn ở quận 10 và quận 1 (TP HCM) thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang.