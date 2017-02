Bộ Công an: 1.300 đối tượng cờ bạc bị bắt dịp Tết

Trong 7 ngày nghỉ lễ Tết Đinh Dậu 2017, công an cả nước bắt 256 vụ cờ bạc với hơn 1.300 đối tượng, thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày 2.2.2017, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, triển khai công tác tháng 2 năm 2017.

Bộ Công an cho biết: Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 26.1.2017 đến 1.2.2017), phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng so với cùng thời gian dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; hoạt động của các băng nhóm tội phạm được kiềm chế, không xảy ra các vụ sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án.

Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ phạm pháp hình sự, bắt 239 đối tượng; bắt 78 đối tượng truy nã, 94 đối tượng bỏ trốn sau khi gây án; bắt 256 vụ cờ bạc với hơn 1.300 đối tượng, thu hơn 2,5 tỷ đồng. Các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép giảm so với cùng kỳ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 14.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 4,2 tỷ đồng... Tai nạn giao thông được kiềm chế; không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Bộ Công an đánh giá, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân trên cả nước được đảm bảo an ninh, an toàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đồng thời yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên từng địa bàn, nhất là tại các lễ hội đầu năm, không để tội phạm gia tăng, lộng hành.