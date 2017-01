Bịt mặt, nổ súng liên tiếp vào nhà ở trung tâm thành phố

Công an TP Thanh Hóa khám xét tiệm cầm đồ của Đỗ Minh Tuấn và phát hiện nhiều "hàng nóng" tại đây

Ngày 25-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lãnh đạo công an tỉnh vừa biểu dương và thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an TP Thanh Hóa 60 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ nổ súng trên phố Lê Hoàn (TP Thanh Hóa) gây hoang mang cho nhân dân đúng vào dịp gần Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trước đó, vào ngày 21-1, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo có một vụ nổ súng vào số nhà 433, phố Lê Hoàn. Các đối tượng đi trên xe máy trùm áo mưa, dùng mũ, khẩu trang che mặt, sau đó mang súng tự chế bắn nhiều phát súng vào số nhà trên.

Vụ việc trên tuy không gây thương vong về người, nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản, vật dụng của người dân và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Đỗ Minh Tuấn, 1 trong 4 thanh niên gây ra vụ nổ súng

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Chỉ sau 2 ngày, công an đã xác định và bắt giữ 4 thanh niên đã gây ra vụ nổ súng trên, gồm: Đỗ Minh Tuấn (SN 1996), Mai Thế Linh (SN 1997), Nguyễn Doãn Phương (SN 1995), cùng ngụ TP Thanh Hóa và Lê Văn Đức (SN 1991, ngụ thị xã Sầm Sơn).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm thanh niên trên, lực lượng công an đã thu giữ 1 viên đạn ghém chưa sử dụng, 2 vỏ đạn ghém đã sử dụng, 1 viên đạn súng col và nhiều loại hung khí khác như dao, kiếm được cất giấu tại tiệm cầm đồ của Đỗ Minh Tuấn.

Tang vật liên quan đến vụ án

Bước đầu, nhóm thanh niên thừa nhận đã gây ra vụ nổ súng do có mâu thuẫn cá nhân với nhau. Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.