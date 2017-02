Bị phát hiện khi đang trộm lần thứ tư

Thứ Bảy, ngày 04/02/2017 18:11 PM (GMT+7)

Chiều ngày 4/2, công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang tiếp tục điều tra đối với nghi can Nguyễn Chí Cường (SN 1982 ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) về hành vi trộm cắp tài sản.