Bí mật bất ngờ bên trong 3 chiếc túi của "hot boy"

Thứ Năm, ngày 01/03/2018 09:22 AM (GMT+7)

Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 1.3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ Tống Văn Giang (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Công an Lạng Sơn, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh nhận được tin về đối tượng tình nghi vận chuyển trái phép chất ma tú,y nên đã phối hợp với Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra.

Khoảng 21h15 ngày 27.2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tổ công tác phát hiện chiếc xe taxi chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội có đặc điểm nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra và áp sát phương tiện, phòng ngừa đối tượng có hành động manh động hoặc tẩu thoát.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện hành khách trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú ngồi ở ghế phụ mang theo 3 túi ni lông để dưới chân. Danh tính vị khách được làm rõ là Tống Văn Giang.

Nhận thấy biểu hiện nghi vấn của hành khách trẻ, cảnh sát kiểm tra thì phát hiện bên trong 3 túi ni lông Giang mang theo có 517 viên nén hình trụ màu đỏ.

Giang khai nhận, 517 viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng ngựa anh ta nhận vận chuyển thuê từ thành phố Lạng Sơn về ngã tư Mẹt, thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn).