Bị mắng, con trai dùng búa đánh cha ruột tử vong

Ngày 19.3, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án “giết người” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Yôl (21 tuổi, trú tại làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai). Nạn nhân trong vụ án là ông Him (cha ruột của bị cáo).

Bị cáo Yôl tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 30.8.2017, sau khi nhậu với cha và một vài người quen trong làng tại một trường tiểu học trên địa bàn xã, cả hai cha con Yôl đi về nhà. Tối cùng ngày, tại phòng bếp của gia đình, trong lúc ông Him đang ngồi trên giường thì Yôl bước vào. Lúc này, ông Him đã la mắng Yôl: “Tại sao mới mua xe Sirius hết 15 triệu mà lại đem đi đổi xe cũ?”. Lúc này Yôl nói: “Đổi xe Win đi, họ bù cho 7 triệu đồng để nuôi con”.

Nghe vậy, ông Him tiếp tục la mắng Yôl. Sau một lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ Yôl chạy lại chỗ cha mình dùng tay đẩy vào vai ông Him và nói: “Thôi đừng nói nữa”. Bực tức, ông Him đã đứng dậy đẩy Yôl ngã ra phía sau. Sẵn có "ma men" trong người, cùng với bản tính côn đồ, Yool đã đi lấy búa chạy đến đánh vào đầu cha mình. Chưa dừng lại ở đó, Yôl còn dùng chân đạp khiến ông Him ngã xuống, rồi tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp vào đầu người cha, khiến ông ngã gục xuống nền nhà.

Lúc này, mặc dù thấy cha mình đã nằm bất tỉnh dưới nền nhà và chảy máu ở đầu, nhưng Yôl vẫn để mặc cha mình ở đó rồi lên phòng khách đi ngủ. Đến 5h sáng 31.8.2017, khi nghe thấy mẹ mình la, khóc, đồng thời thấy cha mình đã tử vong nên Yôl đã bỏ đi khỏi nhà. Sau đó, Yôl về nhà và đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sáng 19.3, xét thấy bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có lời khai khác nhau về tuổi và người thân (anh, chị em của bị cáo) nên HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra, làm rõ nhân thân của bị cáo.