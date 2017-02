Bị đánh suýt chết vì... nhắc nhở vi phạm giao thông

Thứ Ba, ngày 21/02/2017 09:45 AM (GMT+7)

Đối tượng Ngọc Anh nghi can dùng dao đâm anh Thế Anh

Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã Nghi Phong - Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Anh (SN 1998 trú xóm 9, xã Nghi Thạch). Nghi can là Phan Nguyễn Ngọc Anh (SN 1999, trú xóm 19, xã Nghi Phong).

Theo thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, trưa 31/1, Nguyễn Thế Anh lái xe đạp điện chở theo bạn là Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú cùng xóm) đi trên tuyến đường liên xã Nghi Phong - Nghi Thạch. Khi đi đến gần trụ sở UBND xã Nghi Phong, Thế Anh thấy phía trước có một nhóm nam nữ gồm: Phan Nguyễn Ngọc Anh (SN 1999, trú xóm 19, Nghi Phong), Phạm Văn Quân (SN 1999), Cao Văn Lành (SN 1999, cùng trú xóm Xuân Giang, Nghi Xuân), Võ Văn Chiến (SN 2000, trú TX Cửa Lò) đi trên 2 xe máy và 3 nữ đi trên một xe đạp điện, dàn hàng ngang gây cản trở giao thông. Thế Anh vượt lên và nói với nhóm thanh niên “đi gọn vào không bị đập đó”, rồi tiếp tục đi.

Nghe nói vậy, Lành liền hô nhóm đuổi theo để đánh Thế Anh. Lành, Chiến, Quân, Ngọc Anh đi xe máy đuổi theo được khoảng 300m thì bắt kịp xe của Thế Anh. Lúc này, Chiến vỗ vai Thế Anh bảo “dừng lại cho hỏi tí”. Ngay khi Thế Anh dừng xe, Chiến và Lành liền lao vào đấm đá. Cùng lúc đó, Ngọc Anh rút một con dao dài 23cm đâm một nhát vào sau lưng Thế Anh khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Thế Anh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gãy xương sườn và mất nhiều máu.

Đến ngày 4/2, sau khi điều tra, khoanh vùng các đối tượng, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt được các đối tượng có liên quan. Ngày 19/2, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Nguyễn Ngọc Anh, kẻ đã dùng dao đâm Thế Anh.

Trực tiếp phụ trách điều tra vụ án, Thượng úy Hoàng Danh Toàn, Đội phó Đội Hình sự, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, qua điều tra cảnh sát xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc đơn giản xuất phát từ những lời nói bâng quơ. Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng tuy là bột phát nhưng rất liều lĩnh và nguy hiểm. Nếu đối tượng đâm lệch một chút rất có thể nạn nhân đã bị tước đoạt mạng sống.

Khi trò chuyện với PV, chính Thế Anh cũng không nghĩ rằng lại bị đâm chỉ vì một câu nói. Hiện, vết thương đã bắt đầu lành da nhưng nó đã cướp đi 15% sức khỏe của Thế Anh. Công việc phục vụ phông bạt đám cưới hàng ngày Thế Anh vẫn làm nay phải nhờ người làm giúp. Mong muốn của gia đình lúc này là pháp luật phải xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.