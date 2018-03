Bị đánh nứt sọ vì nhầm tưởng dắt bé gái bỏ nhà đi

Chiều 19-3, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Khoa (21 tuổi) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Khoa tại tòa ngày 19-3 chờ xét xử phúc thẩm. Ảnh: NN

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 18-6-2017, Khoa cùng nhóm bạn đi nhậu ở thị trấn Cờ Đỏ. Sau khi vào quán thì Khoa thấy em gái NTM bên bàn kế cùng NVC (16 tuổi) và nhóm bạn. Khoa tiến đến bàn nhậu của M. kêu M. về nhà nhưng M. không về nên anh em Khoa xảy ra cãi nhau.

Khoa thấy C. đang ngồi trong bàn nhậu với M. nên nghĩ C. chính là người trước đây đã dẫn em gái mình bỏ nhà đi 4-5 ngày. Khoa dùng nón bảo hiểm đập vào đầu C. thì được mọi người can ngăn nên bỏ nón lại quán đi về.

Sau khi bị đánh, hôm sau C. được đưa đến bệnh viện điều trị gần chục ngày sau mới được về.

Theo kết luận giám định, C. bị chấn thương đầu gây rạn nứt xương sọ vùng chẩm, chảy máu dưới nhện, thương tích 16%.

Xử sơ thẩm vào tháng 11-2017, TAND huyện Cờ Đỏ xử phạt Khoa hai năm tù và buộc bồi thường cho bị hại hơn 30 triệu đồng.