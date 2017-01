Bị bắn khi đi kéo gỗ, thanh niên dính hàng chục viên đạn

Hàng chục viên đạn hoa cải găm trên người anh Liên

Ngày 19.1, Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) đang phối hợp với Công an xã Bằng Lang điều tra, làm rõ vụ việc anh Triệu Trung Liên (SN 1991, ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) bị bắn trọng thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 18.1, anh Liên cùng anh Phàn Sơn Dương (cùng ở xã Bằng Lang) đi kéo gỗ về làm nhà.

Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, anh Liên và anh Dương bị đối tượng lạ dùng súng bắn đạn hoa cải tấn công. Anh Liên nhập viện cấp cứu với 53 viên đạn hoa cải găm vào người, còn anh Dương bị thương ở tay.

Trao đổi với PV, ông Tăng Trung In - Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang cho biết, sau khi sự việc xảy ra công an xã lên bảo vệ hiện trường phối hợp cùng công an huyện điều tra. Một người đàn ông trú cùng địa phương bị công an tình nghi gây ra vụ nổ súng.