Bí ẩn xác chết lõa thể cạnh bãi tha ma

Phát hiện con trai tử vong trong tình trạng lõa thể, nằm dưới chân cột điện cao thế, gia đình nạn nhân cho rằng con của họ có thể bị sát hại tại một nơi khác, sau đó hung thủ mang đến đây hòng phi tang che đậy tội ác. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân cái chết bí ẩn này.

Bà D và những người thân. Ảnh: X.Thắng

Cái chết bí ẩn

Liên quan đến vụ việc xác một nam giới lõa thể nằm cạnh một bãi tha ma trong tư thế co quắp không một mảnh vải che thân tại cánh đồng Từ Vũ (thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội), Công an huyện Thường Tín đang tích cực điều tra làm rõ. Theo đó, khoảng 12h30 ngày 26/12, khi một người dân ra thăm ruộng (vị trí giáp ranh với bãi tha ma nằm trên địa bàn thôn Văn Trai) thì phát hiện dưới chân cột điện cao thế là xác chết của một nam thanh niên chừng 30 tuổi, trên người không một mảnh vải che thân, tử vong trong tư thế co quắp. Chính vì tư thế nằm chết lạ lẫm này nên nhiều người cho rằng nạn nhân bị sát hại từ nơi khác, rồi bị mang xác đến khu vực này phi tang.

Là người đầu tiên phát hiện thi thể của nạn nhân, ông Nguyễn Văn Thuận (trú tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tín) cho biết: “Vì mảnh ruộng của gia đình nằm giáp ranh với cột điện cao thế nên buổi trưa tôi có ra kiểm tra. Thấy dưới chân cột điện có những điều bất thường, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ một người nhựa (loại ma nơ canh) nên không quan tâm lắm. Sau khi quan sát ruộng một hồi, tôi lại gần thì hoảng hốt phát hiện đấy là một thi thể nam giới. Hoảng sợ, tôi vội gọi điện báo Công an xã Văn Phú đến để giải quyết”.

Nhận được tin, Công an xã Văn Phú đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Thường Tín đến giải quyết. Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng lõa thể, tai bị chảy máu, quai hàm bị chấn thương, vùng mặt xuất hiện nhiều vết bầm tím có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên việc xác minh danh tính gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 14h ngày 26/12, danh tính nạn nhân đã được xác minh là anh Nguyễn Văn L (SN 1982, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín). Trước khi xảy ra vụ việc, anh L phải nhập viện trong tình trạng đau bụng và được chẩn đoán do viêm trực tràng, nạn nhân đã nằm viện điều trị từ ngày 20/12.

Được biết, khoảng cách từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín đến hiện trường phát hiện xác chết khoảng 1km. Người nhà nạn nhân cho biết, trong thời gian anh L nằm điều trị tại bệnh viện đã bị chạy hạch do mắc phải bệnh quai bị nên rất khó khăn trong việc đi lại. “L đang bị đau chân nên việc di chuyển rất khó khăn, hàng ngày mọi sinh hoạt cá nhân phải có người trợ giúp. Do vậy, để L tự đi một mình trong một quãng đường khá xa như thế là điều không tưởng. Hơn nữa, trên thi thể của L có nhiều vết bầm tím, nghi có tác động của ngoại lực. Chính vì vậy gia đình tôi nghi ngờ L bị sát hại rồi bị người ta mang xác đến khu vực này phi tang”, bà D (mẹ nạn nhân) nói.

Nạn nhân là người hiền lành

Khi chúng tôi tiếp xúc với người nhà nạn nhân, ai cũng đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của anh L. Hình ảnh hai đứa trẻ chưa thể nhớ rõ mặt bố với chiếc khăn tang trên đầu đang nô đùa khiến chúng tôi chạnh lòng. “Khổ thân cho hai đứa nhỏ, các cháu vẫn chưa thể hình dung nỗi đau mất bố. Chẳng biết những ngày tới chúng sẽ sống thế nào nữa”, bà D nghẹn ngào.

Năm 2012, anh L kết hôn. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi gia đình anh đã có được hai bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng anh đã có nhiều dự tính cho tương lai, nhưng không ai có thể ngờ được sự việc đau lòng đã ập đến và cướp đi tất cả.

Theo những người hàng xóm, anh L rất lành tính, không bao giờ to tiếng với vợ con. Các mối quan hệ bên ngoài của anh L hầu như không có, vì thế khả năng mâu thuẫn hay xích mích với người ngoài xã hội không thể nào xảy ra. Cái chết bất thường của anh L khiến cho dư luận không khỏi hoang mang, nhiều nghi vấn được dư luận đặt ra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Vì sao xác của anh L lại được tìm thấy tại một nơi cách xa bệnh viện trong khi nạn nhân gặp khó khăn trong việc đi lại?

Bế đứa cháu nhỏ mới chỉ được 4 tháng tuổi, bà D không giấu được những giọt nước mắt đau xót trước sự ra đi quá bất ngờ của con trai mình. “Mới mấy hôm trước tôi còn nấu cơm mang ra viện cho con, nhìn nó đau mà tôi không giúp được gì. Khi đó, tôi chỉ biết khuyên L chịu khó ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh rồi về nhà. Vậy mà giờ đây L đã tử vong, không biết hai đứa nhỏ sẽ ra sao, chúng còn quá nhỏ. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của con trai. Nếu L bị sát hại thì hung thủ sẽ phải xử lý trước pháp luật”, bà D đau xót.