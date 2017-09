Thứ Năm, ngày 07/09/2017 10:37 AM (GMT+7)

Ngày 6-9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Lê Minh (23 tuổi) và Đào Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 27-8, Sang chở Minh đi từ thị xã Thuận An đến thị xã Tân Uyên chơi. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên cả hai thấy em Nguyễn Thị Kim Yến (11 tuổi) đang đứng trước nhà, có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp.

Hai ke cướp vàng của bé gái bị công an truy bắt sau đó

Minh đi bộ lại gần bé, sau đó bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền khiến bé té ngã, gào khóc. Sau khi tẩu thoát bằng xe máy, cả hai mang bán được hơn 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai nhân chứng, công an sàng lọc, truy bắt được 2 đối tượng này tại thị xã Thuận An. Tại cơ quan công an các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.