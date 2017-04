“Bẫy” định cư ở nước ngoài và những cú lừa tiền tỉ

Một số đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa tình, tiền của phụ nữ (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Sở Khanh thời hiện đại

Chị Hoàng Thị Ngọc B (SN1977, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho đến khi ngồi tại cơ quan công an để trình báo vẫn hi vọng mọi chuyện không phải là sự thật. Theo như lời kể của chị B thì do công việc bận rộn nên ngoài 30 tuổi, chị này vẫn chưa có được một mối tình “vắt vai”. Bản tính kĩ càng khiến chị B trở nên cảnh giác với đàn ông. Năm 2016 thông qua một trang web kết bạn trên mạng, chị B quen với Minh Anh (SN 1986), anh ta tự giới thiệu mình hiện là nghiên cứu sinh tại Mỹ.

Chỉ qua những bức hình của Minh Anh gửi và vài lần chat chit, chị B đã “say như điếu đổ”. Minh Anh tỏ ra chu đáo, quan tâm đến chị B từng chút một. Điều này càng làm chị B tin tưởng đã gặp được “bờ vai của cuộc đời”. Rồi một ngày chị B vỡ òa khi Minh Anh tỏ tình và bảo muốn kết hôn rồi đưa chị qua Mỹ định cư. Hắn thuyết phục chị gửi cho 50.000 USD để thêm vào số chi phí để nhập cư vào Mỹ theo diện EB5. Dù chưa một lần gặp mặt, song chị B vẫn rút sổ tiết kiệm, bán bớt tài sản để gom đủ số tiền đó rồi gửi cho hắn.

Một tuần sau đó, Minh Anh kể với chị B rằng mình đang đang trên du thuyền vòng quanh thế giới và sẽ ghé Việt Nam trong vòng vài tuần tới. Nhưng bỗng nhiên nhiều ngày liền chị B không nhận được một thông tin nào của gã. Chị nhắn cho Minh Anh khá nhiều mà cũng không thấy hồi âm.

Trường hợp chị Lệ T (trú tại Hà Nội) cũng tương tự. Chị T làm tại một doanh nghiệp tư nhân, đã ly dị chồng. Không may mắn, đứa con gái đầu lòng của chị bị bệnh tự kỷ. Đầu năm 2013, qua mạng Internet chị Thu quen với đối tượng Mạnh Thắng (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Thắng kể với chị rằng đã tốt nghiệp một Trường thuộc lực lượng vũ trang, hiện tại hắn đang làm tại một tổ chức phi chính phủ. Thu nhập ở đây khá tốt, lên tới vài ngàn USD/tháng.

Thắng cũng tâm sự rằng do công việc bận rộn, lại tính nhút nhát nên tới giờ vẫn chưa có người yêu. Rằng hắn cảm thấy rung động với chị T (mặc dù mới chỉ nhìn qua ảnh). Thắng bảo muốn có mối quan hệ “nghiêm túc” với chị. Sau khoảng 4 tháng làm quen, Thắng mời chị T đi uống nước tại một quán café ở gần nhà chị. Chị T cảm thấy xốn xang khi gặp hắn. Thắng cũng tâm sự rằng sắp đi sang Úc học Thạc sĩ. Sau đó hắn sẽ sang Mỹ làm Tiến sĩ. Ngoài ra, Thắng còn hùn vốn cùng bạn bè mở một số nhà hàng tại Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Một thời gian sau, Thắng chủ động ngắt liên lạc với chị qua các kênh mạng xã hội, chỉ còn liên lạc bằng một số điện thoại ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, Thắng lại nhắn cho chị Thu một vài cái tin bày tỏ nhớ thương… Khoảng tháng 9/2014, hắn nhắn tin tâm sự rằng đang bị stress vì công việc kinh doanh không được thuận lợi, việc học tập cũng không khả quan. Thắng nài nỉ chị Thu gửi cho vài bức ảnh của chị để khi buồn thì mang ra… ngắm.

Tình không có, lại mất tiền

Quay lại trường hợp chị B, sau một thời gian mất liên lạc với Minh Anh, đến cuối tháng 3/2017, chị này nhận được tin nhắn của Minh Anh, nói rằng du thuyền hắn đang đi qua khu vực mũi Bão Táp (thuộc Ấn Độ Dương) thì bị hỏng, nguy cơ sẽ bị chìm. Rồi Minh Anh xin địa chỉ, số điện thoại của chị B để nhờ chị nhận giùm số hành lý (là kỷ vật của cuộc đời hắn). Hai hôm sau thì chị B nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ nói là nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đề nghị chị nộp phí chuyển hàng là 2000 USD… Chị ta còn gửi qua Zalo hình ảnh một kiện hàng lớn ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của chị B. Tin tưởng đúng là hàng của Minh Anh gửi, chị B vội chuyển tiền cho đối tượng.

Liên tiếp nhiều ngày sau, có nhiều người xưng là nhân viên hải quan, nhân viên thuế vụ gọi điện yêu cầu chị B gửi thêm tiền “phạt” vì trong hành lý có cả triệu đô la. Chị B nhắn cho Minh Anh để hỏi cho rõ sự tình thì hắn xác nhận thông tin đó là đúng. Vậy là chị B tiếp tục gửi vào tài khoản của các đối tượng gần 50 ngàn USD nữa. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy hàng gửi về, chị B mới kể cho người thân đang công tác tại một cơ quan bảo vệ pháp luật. Dù anh này đã khẳng định đó là một trò lừa đảo và khuyên chị B nên đến cơ quan công an tố cáo Minh Anh thì chị B vẫn bán tin bán nghi. Nhắn tin cho Minh Anh, chị B nhận được lời hứa chắc nịch 15h chiều thứ Ba sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài. Và sau khi trình báo với cơ quan điều tra, chị B lại tất tả di chuyển lên sân bay để hy vọng sẽ đón được… người trong mộng.

Còn chị Lệ T, sau những câu chuyện tình cảm “sướt mướt” với Thắng, cuối năm 2014, Thắng thông báo rằng sắp quay về Việt Nam và hẹn gặp chị T tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Sau đó, chị T đưa hắn về nhà, nấu nướng cho hắn ăn uống. Vài hôm sau, người phụ nữ này còn đưa Thắng đến ra mắt gia đình nhà ngoại và tiếp tục ăn uống tại đây. Trên đường về, ngồi trên chiếc xe Lexus mới tinh của Thắng, chị T đã run lên vì hạnh phúc khi Thắng hứa sẽ tìm cách đưa chị sang du học cùng hắn. Và nếu như chị T không đủ tiền thì Thắng sẽ hỗ trợ.

Vài tháng sau, Thắng nói đã xin được vào một trường đại học ở Sydney (Úc) cho chị T, và nói chị chuyển cho hắn 150 triệu đồng để nộp học phí. Khi chị T nói không có thì hắn tỏ ra tức giận và cắt liên lạc. Được ít hôm, Thắng mò đến nhà chị T nối lại quan hệ. Nhưng thấy chiêu bài dụ đi học chưa có kết quả cho lắm, Thắng giở bài khác.

Tháng 9/2015, Thắng bảo đang phải nằm viện ở Thái Lan. Chẩn đoán ban đầu hắn bị u não nên sẽ phải điều trị một thời gian. Thắng cũng không quên tiếp tục thuyết phục chị T ra định cư ở nước ngoài với hắn. “Em không vì mình thì phải vì con. Con đã bị bệnh như thế thì phải cho con một môi trường tốt để có cơ hội phát triển, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội…” - Thắng nói với chị T như thế.

Và rồi người phụ nữ này cuối cùng đã sập bẫy. Nhiều tháng sau, chị T liên tiếp chuyển tiền cho Thắng 5 lần, tổng số gần 1 tỷ đồng. Khi thì nộp tiền học, lúc là mua thuốc cho Thắng, khi thì là nộp tiền bảo lãnh, thậm chí là để Thắng mở rộng kinh doanh… Thỉnh thoảng Thắng cũng gửi cho chị Thu một ít tiền và chục hộp thuốc của Úc để chị T bán đi trả nợ. Song số này chẳng thấm tháp là bao so với những gì chị Thu đã gửi cho hắn.

Cuối năm 2016, dù đã nhiều lần chị T giục Thắng gửi tiền cho mình mà không thấy hồi âm thì chị mới nhờ bạn bè vào cuộc tìm hiểu. Hóa ra với số tiền chiếm đoạt của chị T, Thắng và vợ đã ung dung chuồn ra nước ngoài sinh sống. Khi bị đòi gắt quá thì Thắng quay ra dọa dẫm, thậm chí vu cáo chị T phá hoại hạnh phúc gia đình hắn.

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên thuộc PC45 (Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng (cả trong nước lẫn nước ngoài) thông qua mạng xã hội để tỏ tình, vờ xin kết hôn với những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng cũng hứa sẽ đưa các chị ra nước ngoài định cư. Tuy nhiên, sau khi đã lừa được một số tiền kha khá thì bọn chúng đều biến mất. Một số trường hợp dù bị hại có đầy đủ thông tin về nhân thân và một số bằng chứng của đối tượng, song các đối tượng đã biến ra nước ngoài thì việc điều tra làm rõ để lấy lại tài sản cho bị hại là rất khó…