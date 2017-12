Từ năm 1980 đến nay, Thủy "đen” lãnh năm án tù về nhiều tội danh khác nhau, giờ tiếp tục bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ ma túy.

Phòng PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Phạm Thị Thủy (tức Thủy "đen”, 59 tuổi, ngụ phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Người này được xem là một trong các đàn chị trong giới giang hồ từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Thủy "đen" bị bắt cùng tang vật vụ án.

Theo công an, chiều 26-12, Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Phạm Thị Thủy giấu một gói ma túy đá ở trong túi áo khoác. Qua đấu tranh, Phòng PC47 xác định người phụ nữ này cung cấp ma túy cho hầu hết người nghiện ở khu vực đường tàu thuộc địa bàn quận Lê Chân. Đây là khu vực rất phức tạp về an ninh trật tự ở Hải Phòng.

Người này thuộc diện cộm cán trong giới giang hồ từ những năm 80 của thế kỷ trước. Từ năm 1979 đến nay, người phụ nữ này nhận đến năm bản án về các tội trộm cắp, chứa mại dâm, cố ý gây thương tích và mua bán ma túy.

Nhiều người thân trong gia đình của bà này cũng đang chấp hành án về các tội khác nhau.

PC47 đã khởi tố, bắt tạm giam Thủy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng án.