Bắt "quý ông" chuyên lừa tình phụ nữ trong nhà nghỉ

Sau khi làm quen qua Facebook, Quân rủ nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ rồi lấy tài sản, xe máy của nạn nhân khi họ ngủ say.

Ngày 14-2, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ Lê Minh Quân (36 tuổi, quê thị xã Lagi, Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quân là nghi can đã đưa nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ rồi trộm tài sản của nạn nhân khi họ ngủ quên.

Nghi can lừa phụ nữ vào nhà nghỉ để trộm tại công an. Ảnh: KL

Theo thông tin ban đầu, qua trình báo của nạn nhân và theo dõi của công an, chiều tối 13-2, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Công an quận 10, TP.HCM mời Quân về trụ sở làm việc.

Tại công an, Quân khai nhận: Sau một thời gian làm quen với nhiều phụ nữ qua Facebook, Quân tán tỉnh và đưa họ vào nhà nghỉ. Sau khi “tâm sự”, bị hại ngủ quên thì Quân lấy điện thoại, tiền và xe máy của nạn nhân.

Rất nhiều phụ nữ sập bẫy của Quân và họ đến công an trình báo. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.