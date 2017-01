Bất ngờ nhận tin nhắn bí ẩn của ‘chồng’ đang thụ án tù (Kỳ 1)

Thứ Sáu, ngày 13/01/2017 11:09 AM (GMT+7)

Theo cơ quan tố tụng, khoảng tháng 2/2015, chị H. có chồng là Phạm Văn V. đang thi hành án phạt tù tại phân trại cải tạo, thuộc trại tạm giam số 1 Công an TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, thời điểm đó, chị H. bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số thuê bao lạ, tự nhận là bạn tù và bị giam cùng buồng với chồng chị. Tuy nhiên, người này cũng lấy lý do bản thân mình và V. đang là phạm nhân nên không thể gọi điện thoại cho chị H. được mà chỉ có thể nhắn tin trao đổi.

Sau đó, “bạn tù của chồng” nhờ chị H. nạp tiền vào thẻ điện thoại để cho V. mượn máy và có thể nhắn tin trao đổi với chị. Theo đó, khi chị H. nạp thẻ xong, số thuê bao trên lại chủ động nhắn tin cho chị và lần này thì tự xưng là V. – chồng chị.

Qua trao đổi tin nhắn, anh V. cũng kể với chị H. rằng, anh ở cùng buồng giam và rất thân thiết với một người bạn tù nên được người này cho mượn điện thoại để nhắn tin với vợ.

Trong quá trình nhắn tin, anh V. nói với chị H., anh có người anh em ngoài xã hội quê ở Thái Bình đã giúp đỡ V. ăn uống, sinh hoạt ở trong trại. Người anh em đó có người quen làm ở Bộ Công an, có thể giúp V. được tha tù trước thời hạn vào đợt 30/4/2015. Chi phí giúp V. là 135 triệu đồng. Nếu chị H. đồng ý thì phải đặt cọc trước 40 triệu đồng…

Do không được gọi điện trực tiếp với chồng mà chỉ nhắn tin qua điện thoại nên chị H. nghĩ rằng người nhắn tin là anh V. chồng của mình. Chị H. cũng nhắn tin hỏi han, trao đổi về những việc riêng của gia đình mình thì đầu số bên kia cũng nhắn lại tỏ ra rất am hiểu chuyện trong nhà, quan tâm đến từng người thân trong gia đình. Do đó, chị H. càng tin tưởng đó là chồng mình và đồng ý “lo lót” để chồng được tha tù sớm.

Chị H. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của người nhắn tin tự nhận là anh V., với tổng số là 115 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển số tiền trên, chị H. liên lạc qua số điện thoại trước đây để hỏi han về tình hình của chồng thì lại không thể liên lạc được nữa.

Sốt ruột, chị H. đến Trại Tạm giam số 1 Công an TP. Hà Nội thăm chồng thì anh V. cho biết, không hề nhắn tin liên lạc với chị H. bằng số điện thoại trên. Lúc này, chị H. mới “ngã ngửa” biết mình bị lừa và đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ kẻ đã giả mạo anh V. để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị.

