Bắt nghi phạm sát hại cô gái rồi nhét vào bao tải

Nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng, bị bỏ trong bao tải vừa bị công an bắt giữ.

Hình xăm hoa hồng trên lưng của nạn nhân giúp công an xác định được danh tính (ảnh: FB)

Chiều 9.2, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê rồi bỏ bao tải phi tang bên đường ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là chị T.T.T.H. (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Người này không phải là bạn trai của nạn nhân mà công an đã mời làm việc trước đó.

Cán bộ công an tham gia phá án cho biết, lệnh bắt nghi phạm được thực hiện lúc 15h cùng ngày. Sau khi bắt, cơ quan điều tra Công an Đồng Nai đã di lý nghi phạm về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào chiều 6.2, ở bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1 (xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai) có một bao tải và bốc mùi hôi nên đi kiểm tra. Mọi người hốt hoảng khi mở bao tải phát hiện thi thể nữ giới trong quá trình phân hủy, nạn nhân bị trói chặt tay chân.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định cô gái bị đánh bằng vật cứng sau đầu, có dấu hiệu ngạt cơ học. Từ những đặc điểm hình xăm bong hồng phía sau vai, răng giả, đôi bông tai…công an xác định nạn nhân là chị T.T.T.H. Chị H.. là nhân viên quán cà phê trên địa bàn Đồng Nai.