Bắt nam SV quay lén 40 clip cảnh 17 nữ sinh tắm rồi tống tiền

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 29/12, TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Vũ là sinh viên năm nhất lớp kế toán (Khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ). Vào ngày 13/3, Vũ có tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên khác ở khu Hòa An (thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do trường Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Tại đây, đối tượng Vũ đã lén đặt điện thoại trong phòng tắm của các sinh viên nữ để ghi lại hình ảnh nữ sinh đang tắm. Tính đến thời điểm bị bắt, Vũ khai nhận đã thực hiện ghi hình 17 nữ sinh viên đang tắm, với khoảng 40 đoạn video clip.

Nam sinh Dương Hồ Vũ, tác giả 40 clip cảnh nữ sinh đang tắm.

Khi kết thúc môn học trên, Vũ quay Trường Đại học Cần Thơ để tiếp tục học và nảy sinh ý định dùng cảnh quay nữ sinh đang tắm để tống tiền các nạn nhân. Nghĩ là làm, sau đó Vũ đã lập 2 tài khoản facebook là Hồ Vũ và Trần Minh để kết bạn với các nạn nhân. Tiếp đó, Vũ gửi ảnh nhạy cảm chụp từ clip quay lén trước đó gửi cho các nạn nhân và yêu cầu các nữ sinh viên trên phải chuyển tiền từ 1,5 triệu cho đến 6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của hắn. Đồng thời, Vũ còn đe doạ sẽ tung lên mạng cảnh quay nữ sinh đang tắm nếu không chuyển tiền.

Do quá sợ hãi, một nạn nhân bị quay lén cảnh tắm đã gửi vào tài khoản cho Vũ 1,5 triệu đồng và Vũ vừa rút ra 500 nghìn đồng để tiêu xài thì bị công an bắt giữ. Khám xét trên người đối tượng Vũ, Công an thu giữ 1 thẻ ATM, 1 thẻ sinh viên và 3 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại iPhone 4 chứa khoảng 40 đoạn video clip nữ sinh đang tắm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của của đối tượng Vũ tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), lực lượng chức năng phát hiện 1 biên lai rút tiền ngân hàng Vũ vừa giao dịch, 1 laptop, 1 thẻ nhớ dùng để lưu dữ liệu trên điện thoại… Làm việc với Cơ quan Công an, đối tượng Vũ khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ số tiền 1 triệu đồng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản còn lại trong tài khoản có đúng như lời Vũ khai hay không. Theo lời khai trước đó của Vũ tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đe dọa 17 nữ sinh viên phải đưa cho mình 92 triệu đồng nhưng mới chiếm được 1,5 triệu đồng. Vũ vừa rút 500.000 đồng ra tiêu xài thì đã bị bắt giữ.

Theo chính quyền xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Vũ là một trong số ít thanh niên ở địa phương được tuyên dương khi thi đỗ đại học. Do vậy, hành vi vi phạm pháp luật của Vũ đã khiến chính quyền địa phương lấy làm tiếc.