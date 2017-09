Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Thành Tây (27 tuổi, ngụ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) về hành vi mua dâm người chưa thành niên.

Theo cơ quan Công an: Lúc 18h ngày 31-8, Tây đến quán nhậu của bà N.T.L. (51 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) để uống rượu. Sau đó, đối tượng rủ cháu N.T.H. (14 tuổi, con ruột bà L) cùng nhậu. Sau khi nhậu xong, Tây đề nghị cháu H. bán dâm cho mình và được H. đồng ý. Cả hai thỏa thuận mua bán dâm với số tiền 1 triệu đồng/lần.

Sau đó, Tây chở cháu H. đến nhà nghỉ Minh Đạt (thị trấn Tân Châu) để mây mưa. Sau khi thỏa mãn dục vọng, đối tượng tiếp tục đòi cháu H. cho quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Tức giận, Tây đòi tiền cháu H. Cả hai xảy ra cãi vã to tiếng nên H. gọi điện cho bà L. đến giải quyết sự việc. Tại đây, giữa bà L. và Tây tiếp tục xảy ra cãi vã to tiếng. Bà L. đã điện thoại báo Công an huyện Tân Châu đến giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến lập biên bản phạm tội quả tang đối với Tây về hành vi trên.