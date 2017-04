Bắt em cùng 1 bánh heroin, phát hiện chị là trùm ma túy

Sau khi bắt Đỗ Thị Viện và khám xét nhà riêng thu 1 bánh heroin cùng gần 1 ngàn viên hồng phiến, công an đã tiếp tục bắt giữ người chị gái là bà trùm ma túy đang trốn án tù 30 năm.

Ngày 29-4, thông tin từ Công an TP Ninh Nình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai chị em ruột Đỗ Thị Viết (SN 1971) và Đỗ Thị Viện (SN 1973, cùng quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; hiện thường trú tại thôn Tân Hạ, xã Quang Trung, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy.

Đỗ Thị Viện bị Công an TP Ninh Bình bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27-4, Công an TP Ninh Bình đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị Viện tại thôn Tân Hạ. Qua khám xét, công an thu giữ tại đây 1 bánh heroin và 921 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Viện khai nhận mua số ma túy trên ở Lào Cai với giá 220 triệu đồng, sau đó vận chuyển về Ninh Bình để bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Bánh heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp được Công an TP Ninh Bình phát hiện tại nhà Đỗ Thị Viện

Từ manh mối trên, qua điều tra Công an TP Ninh Bình tiếp tục bắt khẩn cấp Đỗ Thị Viết (là chị ruột của Viện) là đầu mối vận chuyển, cung cấp ma túy.

Được biết, Viết đang có Quyết định truy nã trốn thi hành án phạt tù 30 năm của Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Thanh Hóa; là đối tượng đang bị Công an tỉnh Sơn La truy nã toàn quốc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.