Bắn chết 5 con chó, đi trộm tiếp thì bị bắt giữ

Ảnh minh họa

Ngày 13/2, nghi can Nguyễn Văn Nam (50 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bàn giao cho Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 12/2, Nam cùng 1 đối tượng tên Tiến đi trộm chó ở khu phố 3, phường Trảng Dài. Đúng lúc này, anh Nguyễn Mạnh Hưng cùng Trần Văn Công thuộc Tổ phòng chống tội phạm phường Trảng Dài đang đi tuần tra trên đường ở khu phố 3, phường Trảng Dài phát hiện nghi vấn liền theo dõi.

Đoán là trộm, “hiệp sĩ” Hưng và Công liền áp sát thì Nam và Tiến vứt xe cùng tang vật (bao tải chứa 5 con chó bị bắn chết). Đối tượng Nam bị khống chế tại chỗ, riêng Tiến thì đã bỏ trốn.

Vụ việc được anh Hưng, Công bàn giao cho Công an phường Trảng Dài. Lực lượng Công an thu giữ 1 bao tải chứa xác 5 con chó với tổng trọng lượng gần 60 kg, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Trên người ông Nam có trang bị bộ súng bắn điện tự chế, 2 bịch nylon chứa bột ớt.

Đối tượng Nam thừa nhận cùng Tiến bắn chết số chó trên của các hộ dân ở phường Trảng Dài. Hiện nghi can Tiến đang bị công an truy bắt.