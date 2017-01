Bắt đối tượng mua dâm, cướp tài sản của "gái bán hoa"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Văn Tươi (32 tuổi, ngụ ấp Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Như trước đó báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào chiều ngày 22/1, Tươi đến một quán nhậu ở ấp Thuận An, xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang) để tìm gái mua dâm. Tại đây, Tươi gặp chị A. và thỏa thuận giá rồi cả hai đến nhà trọ trên địa bàn xã Thuận Hòa để “vui vẻ”, sau đó cả hai ra về.

Tuy nhiên, trên đường về, Tươi phát hiện chị A. có đeo sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ nên nảy sinh lòng tham. Với ý định chiếm đoạt tài sản, lợi dụng lúc chị A. không để ý, Tươi đã ra tay giật lấy sợi dây chuyền của chị A. rồi lên xe tẩu thoát. Chị A. tức tốc đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Từ tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cầu Ngang đã mời Tươi làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Tươi thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.