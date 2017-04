Bắt bảo vệ trường tiểu học dâm ô nhiều học sinh

Sáng 27/4, Công an huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông D.V. H - bảo vệ Trường tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, Hà Nam) về hành vi dâm ô trẻ em.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết, sau khi điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng nhận thấy D.V.H có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn.

CQCSĐT Công an huyện Kim Bảng đã khởi tố bị can bắt tạm giam D.V.H- bảo vệ trường tiểu học Đồng Hóa.

“Đã đầy đủ tài liệu rồi, căn cứ vào những tài liệu trong quá trình điều tra thu thập được tôi cho bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn …”, ông Tuấn nói.

“Sáng nay công an vừa đến bắt ông H, còng tay đưa lên xe rồi, chúng tôi mong sớm điều tra, kết luận đưa ông H ra trước vành móng ngựa để chịu tội…”, một phụ huynh “tố” ông H dâm ô nói.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội có loạt bài phản ánh việc nhiều phụ huynh ở xã Đồng Hóa đã đồng loạt tố ông H - bảo vệ nhà trường có hành vi dâm ô nhiều em học sinh.