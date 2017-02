Bắt băng trộm vàng gồm 6 người trong gia đình

Thứ Tư, ngày 15/02/2017 09:42 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra mở rộng một băng nhóm chuyên trộm tài sản ở các tiệm vàng vừa bị sa lưới vào thời điểm cận Tết 2017.

Hiện trường tiệm vàng KTG sau khi bị nhóm Tuyền trộm vàng, tiền

Đặc biệt các thành viên trong nhóm đều là người trong một gia đình, có mối quan hệ huyết thống với nhau. Nhóm này có sáu người thường thuê nhà trọ tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) hoặc Long Khánh (Đồng nai) để sống chung trong thời gian điều nghiên “con mồi” chuẩn bị gây án.

Mỗi lần thực hiện các vụ trộm vàng thành công, sáu người trong nhóm sau khi phân chia tiền bạc thì kéo đến thị xã Long Khánh ở trọ đóng vai người lao động nghèo làm thuê kiếm sống nhằm đánh lạc hướng như công an.

Sáu bị can gồm: Trịnh Văn Sơn (26 tuổi), Trịnh Thị Xuân (34 tuổi, chị của Sơn), Nguyễn Thị Thu Trang (22 tuổi, vợ của Sơn), Nguyễn Thị Thu Thúy (18 tuổi, em Trang), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (43 tuổi, mẹ Trang, Thúy) và Hiến Chủ Kim (chồng của Tuyền).

Trong tháng 12-2016, nhóm này đi xe máy đến Ninh Thuận điều nghiên và phát hiện tiệm vàng KTG (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) đang mở cửa nhưng không có người trông coi. Lập tức, đồng bọn bên ngoài cảnh giác để Tuyền và Thúy đột nhập vào tiệm lấy trộm 30 cây vàng cùng một số tiền mặt (tổng trị giá 1,3 tỉ đồng) rồi cùng nhau tẩu thoát.

Qua điều tra truy xét, ngày 1-2, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã bắt giữ, khởi tố sáu bị can trong băng trộm liên tỉnh về tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT xác định băng nhóm này do Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cầm đầu và đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trót lọt tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận…