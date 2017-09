Bắt 4 đối tượng xăm trổ giết 2 thanh niên ở Phú Quốc

Lẩn trốn 2 ngày sau khi gây án, các đối tượng giết 2 thanh niên ở Phú Quốc đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Thứ Hai, ngày 04/09/2017 08:04 AM (GMT+7)

Sáng 4-9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 1-9, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Các đối tượng bị bắt vào khoảng hơn 21 giờ, ngày 3-9, tại nhà một hộ dân ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Bốn đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ

Trong số các đối tượng bị bắt có Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi; ngụ An Giang). Ba đối tượng còn lại, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính.

Hai trong 4 đối tượng xăm trổ đầy mình

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 1-9, tại trục đường An Thới – Dương Đông, thuộc khu phố 7, thị trấn An Thới đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 thanh niên quê ở An Giang chết tại chỗ.

Theo cơ quan công an, 2 thanh niên bị nhóm đối tượng đâm trúng tim dẫn đến tử vong.

Hiện tại cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ.