Bắt 3 "nữ quái" móc túi trên đường hoa Nguyễn Huệ

Thứ Sáu, ngày 27/01/2017 11:51 AM (GMT+7)

Lợi dụng du khách tham quan trên đường hoa Tết Đinh Dậu đông, nhóm người từ miền Trung vào TP.HCM để “hành nghề”

Nhóm phụ nữ từ Khánh Hòa “đổ bộ” vào đường hoa Tết Đinh Dậu TP.HCM, lợi dụng khách tham quan đông đúc để hành nghề “hai ngón”.

Đêm 26.1 (29 tháng Chạp), nhiều trinh sát Công an quận 1, TP.HCM mặc thường phục tuần tra trên đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để bảo vệ an ninh trật tự cho du khách tham quan. Tại giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ (khu vực đàn gà – linh vật của năm Đinh Dậu), trinh sát phát hiện người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Sau khi lẻn vào khu vực người tham quan đông đúc, 3 phụ nữ cùng một bé trai và một bé gái thoát ra ngoài và tụ tập ở một góc thì bị trinh sát chặn lại. Kiểm tra nhóm người này, công an phát hiện nhiều điện thoại iPhone, tiền mặt, túi xách, CMND của người khác, thẻ ngân hầng của người Hàn Quốc…

Ba người phụ nữ gồm: Trần Minh Nguyệt (43 tuổi), Trần Thị Thúy Phượng (35 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (27 tuổi) cùng đứa trẻ 13 tuổi và 9 tuổi (cùng quê Khánh Hòa) không chứng minh được nguồn gốc số tài sản này.

3 đối tượng có liên quan

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm móc túi từ miền Trung vào TP.HCM để hoạt động trong dịp Tết. Thủ đoạn của nhóm này là len lỏi vào đám đông du khách tham quan để móc iPhone, tiền, tài sản…sau đó tuồn cho 2 trẻ em để qua mặt trinh sát.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý và kêu gọi ai là nạn nhân của những tài sản này đến trình báo.

Trước đó, trong sáng 29 tháng Chạp, có nhiều trường hợp du khách tham quan trên đường hoa Tết khóc mếu máo vì bị kẻ xấu lấy trộm mất điện thoại, tài sản.

Số tài sản nghi vấn

Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1 cho biết, công tác bảo đảm an ninh ở đường hoa như mọi năm luôn được thắt chặt để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến tham quan.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ luôn có nhiều lực lượng công khai như Công an phường Bến Nghé, Cảnh sát cơ động, CSGT, TNXP, bảo vệ của đơn vị tổ chức... sẽ tuần tra quanh các tuyến đường. Đặc biệt, các trinh sát hình sự của Công an quận 1 và Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm của Công an TPHCM sẽ hoá trang mật phục tuần tra, tiếp cận những người nghi vấn.

Lực lượng công an, bảo vệ và công an mặc thường phục tuần tra khép kín trên đường hoa