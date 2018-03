Bắt 2 đối tượng trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/3, thông tin từ Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vừa bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/10/2017, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn D., trú tại thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My về việc kẻ gian đột nhập vào vườn sâm tại núi Ni Dóc (thuộc thôn 2, xã Trà Linh), trộm hơn 150 gốc sâm Ngọc Linh. Ông D. khai báo tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Văn Danh.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, triệu tập hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn để điều tra. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc cũng như địa bàn miền núi hiểm trở, công tác phá án gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Nam Trà My xác định Hồ Văn Danh (SN 1995) và Nguyễn Đức Chi (SN 1993), cùng trú tại thôn 2, xã Trà Linh là 2 đối tượng đã gây ra vụ trộm trên.

Đối tượng Nguyễn Đức Chi.

Tháng 3/2018, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, do có giá trị cao nên việc trộm cắp sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My xảy ra rất nhiều. Ở những vụ án trước đó, cảnh sát còn làm sáng tỏ có sự móc nối hoặc trực tiếp tham gia của cán bộ địa phương.