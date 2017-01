Bắt 2 "bà trùm", thu 45 kg ma túy đá, 30 bánh heroin, 2 súng AK

Ngày 25-1 (tức 28 Tết), Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh triệt phá một đường dây chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.

45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin tang vật bị Công an tỉnh Nam Định thu giữ khi triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn

Đại tá Trần Phú Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết ngay từ đầu năm 2016, đơn vị đã nắm bắt được nguồn tin về một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào, qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) về nước tiêu thụ. Từ manh mối trên, công an tỉnh Nam Định đã xây dựng chuyên án 117Q để triệt phá đường dây này.

Sau khoảng 8 tháng điều tra, theo dõi và được sự hỗ trợ của lực lượng từ Bộ công an, vào khoảng 16 giờ 45 ngày 23-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nam Định) phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Bộ Công an), Cục Hải quan TP Hải Phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng (đều là phụ nữ) đang vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy tại khu vực Đò 10 (thuộc địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) qua sông Đáy giáp với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hai phụ nữ bị bắt giữ là Nguyễn Thị Quyên (SN 1971, ngụ thôn Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Đào Thị Lan (SN 1979, ngụ phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Số súng đạn thu giữ khi khám xét nhà riêng của đối tượng Nguyễn Thị Quyên

Qua khám xét, 2 “bà trùm” trên đang vận chuyển trên người 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin. Số ma túy trên được 2 đối tượng giấu trong 1 túi bóng đen ngụy trang trong 1 chiếc túi du lịch. Nhìn qua chẳng khác gì những người đi làm ăn xa đang về quê ăn Tết.

Tiếp tục khám xét nhà đối tượng Quyên, công an thu thu giữ thêm 2 cân tiểu li cùng nhiều súng đạn, trong đó có 2 khẩu súng AK liên quan đến hành vi phạm tội.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đầu năm 2017 của Công an tỉnh Nam Định, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, là thắng lợi mở đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. “Cùng với 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, Công an Nam Định vừa bắt giữ là số lượng ma túy đá lớn nhất trên toàn quốc đã bắt giữ được từ trước tới nay”-Trung tướng Lộc đánh giá.

Đối tượng Nguyễn Thị Quyên tại cơ quan công an

Với chiến công trên, Công an tỉnh Nam Định cũng đã được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thắng lợi đầu năm 2017, thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2017); thực sự là minh chứng rõ nét thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an tỉnh Nam Định trong triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định tiếp tục mở rộng điều tra, khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.